Μεξικό - Αγγλία 2-3: Ο Κέιν πήγε για δηλώσεις, είχε κλείσει η φωνή του
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Ξεκαρδιστικό σκηνικό με τον Χάρι Κέιν, που πήγε για δηλώσεις μετά το 3-2 της Αγγλίας επί του Μεξικού αλλά δυσκολεύτηκε πολύ...
Η Αγγλία επικράτησε 3-2 του Μεξικού σε ένα απίθανο ματς και πήρε μια δραματική πρόκριση στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τον Χάρι Κέιν να σημειώνει το έκτο του τέρμα στον φετινό θεσμό και εν συνεχεία να μας χαρίζει ένα ξεκαρδιστικό στιγμιότυπο. Βλέπετε, η φωνή του Άγγλου γκολτζή είχε κλείσει μετά την υπερπροσπάθεια στο Αζτέκα, με αποτέλεσμα η προσπάθειά του να κάνει δηλώσεις να είναι μοναδική...
Harry Kane's voice in the post match interview
by u/977x in soccer
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