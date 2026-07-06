Ο Γκιγιέρμο Οτσόα εθεάθη να κλαίει μετά τον αποκλεισμό του Μεξικού από την Αγγλία.

Χωρίς ποτέ να εξελιχτεί σε ποδοσφαιριστή παγκόσμιας κλάσης, ο Γκιγιέρμο Οτσόα αποτέλεσε εμβληματική μορφή των Παγκοσμίων Κυπέλλων του 21ου αιώνα, καταγράφοντας μερικές τρομερές εμφανίσεις με τη φανέλα του Μεξικού.

Η τρομερή αυτή πορεία ολοκληρώθηκε με τον αποκλεισμό της Τρι από την Αγγλία μετά από ένα ασύλληπτο θρίλερ στο Αζτέκα, με τον 41χρονο Μέμο να λυγίζει μετά τη λήξη της αναμέτρησης, στο τελευταίο ματς της καριέρας του, μετά από παρουσία σε έξι τελικές φάσεις Μουντιάλ...