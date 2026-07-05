Αλφάρο: «Ο Χιλ πούλησε τα ρούχα του για να σώσει τη ζωή της κόρης του»

Ο προπονητής της Παραγουάης, Γκουστάβο Αλφάρο, μίλησε μετά τον αποκλεισμό από τη Γαλλία, συγκινώντας με την ιστορία του Χιλ.

Ο Γκουστάβο Αλφάρο συγκλόνισε με τα λόγια του! Ο ομοσπονδιακός προπονητής της Παραγουάης είπε πολλά και ενδιαφέροντα μετά τον αποκλεισμό από τη Γαλλία στους «16» του Μουντιάλ 2026. Από αυτά ξεχώρισαν η ιστορία του τερματοφύλακα Χιλ και η ειδική μνεία που έκανε για τους παίκτες του, που αναδείχθηκαν μέσα από την καλή πορεία της πατρίδας τους.

Η Αλμπιρόχα ήταν άκρως ανταγωνιστική απέναντι στους Τρικολόρ και ηττήθηκε με 1-0 από το πέναλτι του Μπαπέ στο 70ό λεπτό. Υπενθυμίζουμε πως η χώρα της Νότιας Αμερικής στη φάση των «32» σόκαρε τη Γερμανία, την οποία και απέκλεισε στη ρώσικη ρουλέτα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Γκουστάβο Αλφάρο:

«Είπα στους παίκτες: “Θα αντιμετωπίσουμε ποδοσφαιριστές που παλεύουν για τη Χρυσή Μπάλα, για το ρεκόρ όλων των εποχών στο Μουντιάλ”. Έχουμε παιδιά που δεν γνώρισαν ποτέ τους πατεράδες τους, που πέρασαν σοβαρές δυσκολίες. Αλλά παρ’ όλα αυτά, μπορούμε να τα καταφέρουμε. Παλαιότερα, ο Γκαλάρσα δεν μπορούσε να παίξει στη Ρίβερ, αλλά μπορεί να αγωνιστεί απέναντι στη Γερμανία και τη Γαλλία. Μπορεί να παίξει σε οποιαδήποτε ομάδα στον κόσμο. Ο Γκιλ χρειάστηκε να πουλήσει τα ρούχα του για να σώσει τη ζωή της κόρης του. Ποια ομάδα στον κόσμο δεν θα ήθελε έναν τερματοφύλακα σαν αυτόν; Ήθελα να κάνω μια επανάσταση στην Παραγουάη. Θα μπορούσαμε να το πετύχουμε μέσα από το Παγκόσμιο Κύπελλο. Ήθελα να φτάσουμε πιο μακριά ήταν κάτι που το ένιωθα μέσα μου, οπότε θα πεθάνω με αυτόν τον πόνο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αργεντινός κόουτς.

Paraguay manager Gustavo Alfaro opened up about the hardships and reality his players have faced as they bow out of the World Cup. Respect 🫡 pic.twitter.com/6YBVfTR7po — ESPN FC (@ESPNFC) July 5, 2026