Η αποστολή του Πράσινου Ακρωτηρίου γνώρισε θερμή υποδοχή κατά τη διάρκεια της επιστροφής στο αεροδρόμιο της χώρας.

Υποδοχή... ηρώων! Το Πράσινο Ακρωτήρι επέστρεψε σπίτι και οι Αφρικανοί αποθέωσαν όλα τα μέλη της αποστολής στο αεροδρόμιο.

Η «Σταχτοπούτα» του Μουντιάλ 2026, το μικρό νησιωτικό σύμπλεγμα του Ατλαντικού Ωκεανού στα δυτικά της Σενεγάλης έφτασε μέχρι τους «32» της διοργάνωσης, στην παρθενική της συμμετοχή. Σαν να μην έφτανε αυτό, απέναντι στην Αργεντινή του Μέσι ηττήθηκε στην παράταση με 3-2 (1-1 κ.δ) και πήρε τη δεύτερη θέση του 8ου ομίλου, ούσα αήττητη κόντρα σε Ισπανία, Ουρουγουάη και Σαουδική Αραβία. Η ομάδα του Μπουμπίστα απέσπασε τρεις ισοπαλίες και ήταν ιδιαιτέρως ανταγωνιστική.

Το... όνειρο της συμμετοχής στη μεγαλύτερη γιορτή του ποδοσφαίρου ολοκληρώθηκε με τον καλύτερο τρόπο και οι συμπατριώτες τους, τους υποδέχτηκαν όπως άρμοζε.