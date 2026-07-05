Ο Νίκολας Τζάκσον ξέσπασε μετά τις σοκαριστικές καταγγελίες του Κεϊτά, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι ο επιθετικός της Τσέλσι κατανάλωνε αλκοόλ και δεν μπορούσε ούτε να προπονηθεί.

Η κατάσταση στην εθνική Σενεγάλης μόνο ήρεμη δεν είναι μετά τον οδυνηρό αποκλεισμό από το Βέλγιο στους «32» του Μουντιάλ 2026. Σαν να μην έφτανε η απώλεια της πρόκρισης αλλά και ο «εγκλωβισμός» της ομάδας στις ΗΠΑ , ξέσπασε και νέα κόντρα με πρωταγωνιστή τον Νίκολας Τζάκσον.

Πιο συγκεκριμένα ο Πολ Κεϊτά έκανε κάποιες σε βαριές καταγγελίες, υποστηρίζοντας πως ο επιθετικός της Τσέλσι ήταν μεθυσμένος κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης και δεν μπορούσε ούτε να προπονηθεί κανονικά!

Οι δηλώσεις που έκαναν τον γύρο του διαδικτύου του δεν έμειναν αναπάντητες. Καθώς ο Τζάκσον λίγες ώρες μετά πέρασε στην αντεπίθεση και απάντησε μέσω Instagram, διαψεύδοντας κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς. Ενώ ακόμη υπογράμμισε ότι δεν θα έκανε ποτέ κάτι που θα έβλαπτε την ομάδα ή τους συμπαίκτες του.

Αναλυτικά ο 25χρονος στράικερ έγραψε: «Βλέπω τι λένε οι άνθρωποι για μένα. Είναι ψευδές. Δεν πίνω αλκοόλ, ποτέ δεν πίνω. Αγαπώ αυτή τη φανέλα πάρα πολύ και σέβομαι τους συμπαίκτες μου πάρα πολύ για να συμπεριφέρομαι αντιεπαγγελματικά. Σταμάτα να λες ψέματα, ηλίθιε. Κανείς δεν ξέρει καν ότι έπαιξες για τη χώρα μας. Είσαι πρώην παίκτης της Σενεγάλης και λες ψέματα για τους παίκτες. Επικεντρώσου στην καριέρα σου αντί να λες ότι πίνω αλκοόλ».