Οι ατυχίες για τη Σενεγάλη σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο δεν λένε να τελειώσουν, καθώς μετά τον αποκλεισμό τους από το Βέλγιο, η ομάδα φαίνεται ότι... ξέμεινε στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των σενεγαλέζικων μέσων ενημέρωσης, η εθνική ομάδα της χώρας παραμένει κολλημένη στο Σιάτλ των ΗΠΑ, μετά τον αποκλεισμό της στους «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Τα Λιοντάρια της Τεράνγκα αποκλείστηκαν την Τετάρτη (01/07) μετά από μια δραματική ήττα με 3-2 από το Βέλγιο στην παράταση. Η Σενεγάλη είχε προηγηθεί με 2-0, προτού οι «Κόκκινοι Διάβολοι» επιστρέψουν με δύο γκολ προς το τέλος της κανονικής διάρκειας και σκοράρουν το νικητήριο γκολ με πέναλτι στις καθυστερήσεις της παράτασης.

Η ήττα αυτή έβαλε τέλος στην πορεία της αφρικανικής χώρας στο Παγκόσμιο Κύπελλο με οδυνηρό τρόπο και ανάγκασε την ομάδα να επιστρέψει πίσω στην πατρίδα της. Όμως σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Σενεγάλης δεν είχε προχωρήσει σε καμία κράτηση για την πτήση της επιστροφής στο Ντακάρ.

Όπως είναι λογικό, η κατάσταση αυτή έχει καθυστερήσει την επιστροφή των παικτών, του τεχνικού επιτελείου και των αξιωματούχων που αναμενόταν να αποχωρήσουν το συντομότερο δυνατόν από το Σιάτλ, μετά τον αποκλεισμό τους από τη συνέχεια του Μουντιάλ.

Η αντιπροσωπεία μάλιστα φαίνεται ότι έφυγε κανονικά από το ξενοδοχείο και κατευθύνθηκε προς το αεροδρόμιο, όπου και περίμενε για αρκετές ώρες, μέχρι να συνειδητοποιήσει πως δεν ύπαρχει κάποια πτήση που να την περιμένει και έτσι αναγκάστηκε να επιστρέψει πίσω στο κατάλυμα.

La délégation sénégalaise est restée bloquée à Seattle après l’échec de son départ prévu ce samedi. Aucun vol spécial n’aurait été réservé au nom de l’équipe nationale. pic.twitter.com/T6klloSU20 July 4, 2026

Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Σενεγάλης συνεργάζεται τώρα με τη FIFA για να βρει μια ειδική πτήση για την αποστολή της χώρας, η οποία φαίνεται ότι εξασφαλίστηκε και, όπως όλα δείχνουν, η ομάδα θα αποχωρήσει από τις ΗΠΑ το αργότερο μέχρι το βράδυ της Κυριακής (05/07).