Η Βραζιλία αντιμετωπίζει τη Νορβηγία (5/7, 23:00) για μια θέση στα προημιτελικά του Μουντιάλ αλλά έχει έναν οιωνό... αποκλεισμού.

Με αμείωτο ενδιαφέρον συνεχίζεται το φετινό Μουντιάλ, με τη φάση των «16» να βρίσκεται στο προσκήνιο και τις ομάδες που θα βρεθούν στην οκτάδα της διοργάνωσης σιγά σιγά να συμπληρώνονται.

Ήδη γνωρίζουμε το πρώτο ζευγάρι, μεταξύ Γαλλίας και Μαρόκου (9/7, 23:00), ενώ από τα ζευγάρια που έχουμε σήμερα θα προκύψει και το δεύτερο, με τους νικητές του Βραζιλία - Νορβηγία και Μεξικό - Αγγλία να το συνθέτουν.

Το σύνολο του Κάρλο Αντσελότι γνωρίζει πως έχει δύσκολο έργο κόντρα στους φορτσάτους Βίκινγκς του Έρλινγκ Χάαλαντ, πέραν αυτού όμως έχει απέναντί της και έναν... οιωνό να ξορκίσει. Ποιος είναι αυτός; Από το 2002 μέχρι και το φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο, δεν έχει προκριθεί ποτέ απέναντι σε ευρωπαϊκή χώρα!

Το 2006 στα γήπεδα της Γερμανίας έμεινε εκτός συνέχειας από τη Γαλλία στα προημιτελικά, το 2010 στη Νότιο Αφρική η Ολλανδία την πέταξε εκτός στον ίδιο γύρο, ενώ το 2014 που φιλοξένησε το τουρνουά, δέχτηκε τον διασυρμό με 7-1 από τη Γερμανία στον ημιτελικό.

Στη Ρωσία το 2018 αποκλείστηκε από το Βέλγιο στους «8», ενώ και στο προηγούμενο Μουντιάλ του Κατάρ έμεινε εκτός στον ίδιο γύρο από την Κροατία στα πέναλτι. Πλέον, περιμένουμε να δούμε αν το αρνητικό αυτό σερί θα σπάσει ή αν η Σελεσάο θα επιστρέψει και πάλι νωρίς σπίτι...