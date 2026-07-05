Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς δεν μάσησε τα λόγια του και άσκησε δριμύ κριτική στο σκληρό παιχνίδι των Παραγουανών με τη Γαλλία.

Σε θέμα της ημέρας τείνει να γίνει η πολύ σκληρή εμφάνιση που επέλεξε η Παραγουάη απέναντι στους Γάλλους, στο μεταξύ τους παιχνίδι για τη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου, που εν τέλει κρίθηκε από την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Κιλιάν Μπαπέ (0-1).

Η ομάδα του Γκουστάβο Αλφάρο επέλεξε να αμυνθεί δυναμικά, κάνοντας περισσότερα από 20 φάουλ στους ποδοσφαιριστές των Τρικολόρ και παρότι ορισμένα εξ' αυτών ήταν αρκετά σκληρά, κανείς Παραγουανός δεν τιμωρήθηκε ούτε με κίτρινη κάρτα.

Στο πλαίσιο αυτό ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς «απασφάλισε» μέσω σχολίου που έκανε στην εκπομπή του Fox Sports, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι αν έπαιζε ο ίδιος, ίσως είχε στείλει κάποιον Παραγουανό στο.... νοσοκομείο.

«Ήταν μια διαφορετική πρόκληση για αυτούς (σσ Γάλλους). Ήταν ψύχραιμοι. Έπρεπε να μην αφήσουν τον εαυτό τους να προκληθεί και τα κατάφεραν.

Αν έπαιζα εγώ σε αυτό το ματς θα είχα πάρει 4 κόκκινες και ίσως να είχα στείλει κάποιον στο... Αλλά είναι μέρος του παιχνιδιού. Εμένα μου αρέσει το παιχνίδι σαν παιχνίδι, δεν μου αρέσει κάποιος να σε προκαλεί. Αλλά η Γαλλία έδειξε ηρεμία, ήταν χαλαροί και έκαναν ότι έπρεπε, χαμογελούσαν, σκόραραν, κέρδισαν το παιχνίδι και πήγαν να πανηγυρίσουν με τους φιλάθλους τους».