Η Γαλλία προκρίθηκε εις βάρος της Παραγουάης (1-0), ωστόσο έχει πολλά παράπονα από τη διαιτησία και το σκληρό παιχνίδι των Λατίνων.

Σε ένα παιχνίδι για γερά νεύρα που εν τέλει κρίθηκε από ένα χτύπημα πέναλτι του Κιλιάν Μπαπέ, η Γαλλία έκαμψε την αντίσταση της Παραγουάης, νίκησε 1-0 και πήρε το εισιτήριο για τα προημιτελικά του Μουντιάλ.

Βέβαια, η αναμέτρηση θα μείνει περισσότερο στη θύμιση του κόσμου για το... ξύλο που δέχθηκαν οι ποδοσφαιριστές του Ντιντιέ Ντεσάν από τους αντιπάλους τους, που προσπάθησαν με κάθε τρόπο να σταματήσουν τους Τρικολόρ, ακόμη και... σκάβοντας την άσπρη βούλα πριν την εκτέλεση του πέναλτι.

Οι Παραγουανοί έκαναν περισσότερα από 20 φάουλ στο παιχνίδι, χωρίς ωστόσο κάποιος από τους παίκτες που βρέθηκαν στον αγωνιστικό χώρο να αντικρίσει έστω μια κίτρινη κάρτα, παρότι ορισμένα μαρκαρίσμα σήκωναν ακόμη και... αποβολή.

Μάλιστα, μετά το φινάλε, τόσο ο Μπαπέ όσο και ο Τσερκί εξέφρασαν δημόσια τα παράπονά τους, με τον πρώτο να αναφέρει ότι η αντίπαλος έπαιξε πολύ βρώμικα και τον δεύτερο να τονίζει ότι παρά τα πολλά φάουλ δεν δόθηκε ούτε μια κάρτα.

What was the referee doing on the field? Why did he allow the Paraguay players to play that kind of game without showing them even a yellow card?



The referee was close to the incident. pic.twitter.com/jzW7azblyb — Vandi (@IkeVanderwaalCF) July 5, 2026