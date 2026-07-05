Μουντιάλ 2026: Τα «παράπονα» του Φουρνιέ από το Γαλλία - Παραγουάη

Ο Εβαν Φουρνιέ εξέφρασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο «X» τα παράπονα του, για τον τρόπο με τον οποίον έπαιξε η Παραγουάη απέναντι στη Γαλλία.

Η Γαλλία τα βρήκε χθες σκούρα απέναντι στη δυναμική Παραγουάη αν και αν τέλει κατάφερε να νικήσει με 1-0, χάρη στην εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Μπαπέ και να «σφραγίσει» το εισιτήριο της για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, εκεί όπου θα συναντήσει το Μαρόκο.

Η αλήθεια είναι πως οι «Γκουαρανί» έπαιξαν αυτό που λέμε «αντιποδόσφαιρο», με ασφυκτική άμυνα, σκληρά μαρκαρίσματα και πολλά φάουλ, χωρίς βεβάια να δεχθούν ούτε μία κίτρινη κάρτα.

Το «haramball» που έπαιξε η αντίπαλος των «μπλέ» δεν θα μπορούσε να αφήσει ασχολίαστο και ο Γαλλός αστέρας του μπασκετικού Ολυμπιακού, Εβάν Φουρνιέ. Αναλυτικότερα, ο διεθνής γκαρντ στον προσωπικό του λογαριασμό στο «X» εξέφρασε την αγανάκτηση του με τον τρόπο παιχνιδιού των «Αλμπιρόχας», ενώ έριξε και την σπόντα του προς τον Μικέλ Αρτέτα, λέγοντας πως ο προπονητής της Άρσεναλ θα «χαιρόταν» ιδιαιτέρως με το θέαμα που θα έβλεπε.

Ils font meme pas semblant de jouer les enflures July 4, 2026