Μουντιάλ 2026: Τα «παράπονα» του Φουρνιέ από το Γαλλία - Παραγουάη
Η Γαλλία τα βρήκε χθες σκούρα απέναντι στη δυναμική Παραγουάη αν και αν τέλει κατάφερε να νικήσει με 1-0, χάρη στην εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Μπαπέ και να «σφραγίσει» το εισιτήριο της για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, εκεί όπου θα συναντήσει το Μαρόκο.
Η αλήθεια είναι πως οι «Γκουαρανί» έπαιξαν αυτό που λέμε «αντιποδόσφαιρο», με ασφυκτική άμυνα, σκληρά μαρκαρίσματα και πολλά φάουλ, χωρίς βεβάια να δεχθούν ούτε μία κίτρινη κάρτα.
Το «haramball» που έπαιξε η αντίπαλος των «μπλέ» δεν θα μπορούσε να αφήσει ασχολίαστο και ο Γαλλός αστέρας του μπασκετικού Ολυμπιακού, Εβάν Φουρνιέ. Αναλυτικότερα, ο διεθνής γκαρντ στον προσωπικό του λογαριασμό στο «X» εξέφρασε την αγανάκτηση του με τον τρόπο παιχνιδιού των «Αλμπιρόχας», ενώ έριξε και την σπόντα του προς τον Μικέλ Αρτέτα, λέγοντας πως ο προπονητής της Άρσεναλ θα «χαιρόταν» ιδιαιτέρως με το θέαμα που θα έβλεπε.
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Ils font meme pas semblant de jouer les enflures— Evan Fournier (@EvanFourmizz) July 4, 2026
Le coach d’Arsenal il regarde le game avec un baro de lespace😂😂😂— Evan Fournier (@EvanFourmizz) July 4, 2026
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