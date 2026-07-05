Παραγουάη - Γαλλία: Ο Κάσερες «έσκαψε» το σημείο του πέναλτι μήπως αστοχήσει ο Μπαπέ (vid)
Στα προημιτελικά του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου βρίσκεται από τα ξημερώματα της Κυριακής (5/7) η Γαλλία, που επικράτησε 1-0 της Παραγουάης και έκλεισε ραντεβού με το Μαρόκο για το βράδυ της Πέμπτης (9/7, 23:00).
Σκόρερ ποιος άλλος, ο Κιλιάν Μπαπέ, με το 7ο γκολ του στο φετινό τουρνουά και 19ο συνολικά στην ιστορία της διοργάνωσης, παραμένοντας στο... κατώπι του Λιονέλ Μέσι (20). Ο σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης έστειλε την μπάλα στα δίχτυα από το σημείο του πέναλτι, δείχνοντας ψυχραιμία και έδωσε το εισιτήριο στους Τρικολόρ.
Ωστόσο, το έργο του ήθελε να... δυσκολέψει με κάθε τρόπο ο Χουάν Χοσέ Κάσερες, με τον οποίο μάλιστα υπήρξαν αρκετές στιγμές έντασης κατά τη διάρκεια του ματς. Όσο οι ποδοσφαιριστές περίμεναν το τσεκ από το VAR, ο Κάσερες... έσκαβε την άσπρη βούλα, μήπως και γίνει κάτι....
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