Η Γαλλία λύγισε την Παραγουάη με 1-0 χάρη στο γκολ του Μπαπέ από τα έντεκα βήματα και προκρίθηκε στα προημιτελικά, όπου θα βρει στον δρόμο της το Μαρόκο.

Ο Κιλιάν Μπαπέ έστειλε τη Γαλλία στους «8»! Ο σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης ευστόχησε από τα έντεκα βήματα, οι Τρικολόρ νίκησαν με 1-0 την Παραγουάη και πήραν το εισιτήριο για τα προημιτελικά. Με επτά γκολ είναι στην κορυφή της λίστας των σκόρερ μαζί με τον Μέσι στο φετινό τουρνουά. Ακόμη, είναι στη δεύτερη θέση με ένα γκολ λιγότερο από τον Pulga, διαχρονικά στα Παγκόσμια Κύπελλα, έχοντας 19 έναντι 20 του Αργεντινού. Στην επόμενη φάση η Γαλλία θα κοντραριστεί με το Μαρόκο.