Καναδάς - Μαρόκο: Το 1-0 με τον Ουναΐ για τους Αφρικανούς (vid)
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Το Μαρόκο έκανε το 1-0 κόντρα στον Καναδά με τον Αζεντίν Ουναΐ, ύστερα από την πάσα του Άσραφ Χακίμι.
Ένας παλιός γνώριμος έβαλε μπροστά το Μαρόκο! Ο πρώην μέσος του Παναθηναϊκού, Αζεντίν Ουναΐ, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα απέναντι στον Καναδά στο 50ό λεπτό του ματς.
Ο Χακίμι εκτέλεσε συρτά το φάουλ και ο νυν παίκτης της Τζιρόνα με δυνατό σουτ έξω από την περιοχή έγραψε το 1-0 για τη χώρα του.
@Photo credits: Associated Press
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