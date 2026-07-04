Το Μαρόκο έκανε το 1-0 κόντρα στον Καναδά με τον Αζεντίν Ουναΐ, ύστερα από την πάσα του Άσραφ Χακίμι.

Ένας παλιός γνώριμος έβαλε μπροστά το Μαρόκο! Ο πρώην μέσος του Παναθηναϊκού, Αζεντίν Ουναΐ, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα απέναντι στον Καναδά στο 50ό λεπτό του ματς.

Ο Χακίμι εκτέλεσε συρτά το φάουλ και ο νυν παίκτης της Τζιρόνα με δυνατό σουτ έξω από την περιοχή έγραψε το 1-0 για τη χώρα του.