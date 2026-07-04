Ούρα έκαναν οι παίκτες του Πράσινου Ακρωτηρίου μετά το σφύριγμα της λήξης για να φωτογραφηθούν με τον Λιονέλ Μέσι.

Σε μας ραψωδία το Πράσινο Ακρωτήρι ανάγκασε την πρωταθλήτρια κόσμου Αργεντίνη (1-1 κ.δ 3-2 π)να πάρει την πρόκριση με την ψυχή στο στόμα και στην παράταση, στο μέχρι στιγμής καλύτερο παιχνίδι του Μουντιάλ 2026.

Η Σταχτοπούτα έφτασε μια ανάσα από το θαύμα και χαιρέτησε το τουρνουά με το κεφάλι ψηλά και ως αήττητοι σε 90λεπτο αγώνα (0-0 με Ισπανία, 2-2 Ουρουγουάη). Πάλεψε μέχρι τέλους και ισοφάρισε δύο φορές την ομάδα του Σκαλόνι, η οποία έφτυσε αίμα κόντρα στους Αφρικανούς, όμως αυτό δεν ήταν αρκετό για να της δώσει το πολυπόθητο εισιτήριο για τους «16».

Μετά το φινάλε της αναμέτρησης όπως είναι λογικό υπήρχε πικρία στα αποδυτήρια του Πράσινου Ακρωτηρίου, όπου έκαναν κατάθεση ψυχής στο χορτάρι. Ωστόσο η στενοχωρία εξαφανίστηκε για λίγα λεπτά. Πως συνέβη αυτό; Είδαν τον Λιονέλ Μέσι και περίμεναν σαν μικρά παιδιά να βγάλουν μια φωτογραφία μαζί του.

Ο Αργεντίνος σταρ που δεν σταματάει να σπάει ρεκόρ στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής ολοκλήρωσε τις δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, έπειτα αγκαλίαστηκε με τους παίκτες από το Πράσινο Ακρωτήρι και φωτογραφήθηκε μαζί τους,