Μουντιάλ 2026: Η Ανάλυση της Ημέρας για τους πρώτους αγώνες των «16»

Τα νοκ-άουτ του Παγκοσμίου Κυπέλλου συνεχίζονται και η Ανάλυση της Ημέρας είναι εδώ για τις επιλογές που ξεχωρίζουν από τις πρώτες αναμετρήσεις των «16».

Η τελική ευθεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 ξεκινά με την έναρξη της φάσης των «16» και η Ανάλυση της Ημέρας μένει πιστή στο ραντεβού της παρέα με το Πάμε Στοίχημα.

Απόψε, το μενού περιλαμβάνει τις 2 πρώτες «μάχες» για την πρόκριση στους 8, με μεγάλα φαβορί αλλά και περιθώριο στις ανατροπές.

Καναδάς - Μαρόκο: Η πρόκριση θα... αργήσει

Η πρόκριση στους «16» αποτελεί ιστορικό επίτευγμα για τους Καναδούς, που εκμεταλλεύτηκαν την έδρα και τον βατό όμιλο για να χαράξουν την κορυφαία τους πορεία σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Μετά την πρόκριση επί της Νότιας Αφρικής στους «32», θα έλεγε κανείς πως οι Βορειοαμερικάνοι είναι ήδη ευχαριστημένοι, αλλά με την εικόνα τους έχουν δείξει πως δεν πουλούν το τομάρι τους φθηνά σε κανέναν. Με την ταχύτητά τους και τις μονάδες τους μεσοεπιθετικά θα επιχειρήσουν να κοντράρουν το Μαρόκο, που αν κάποτε θεωρείτο αουτσάιντερ πλέον λογίζεται δικαίως το φαβορί. Όχι μόνο στο ζευγάρι, αλλά και συνολικά στο τουρνουά.

Τα Λιοντάρια του Άτλαντα πέταξαν εκτός την Ολλανδία από τους «32», επιβεβαίωσαν την τρομερή δυναμική τους και άφησαν δείγματα ότι μπορούν να φτάσουν μακριά στη διοργάνωση. Παρ' όλα αυτά, η ταμπέλα του «φαβορί» στο ζευγάρι με τον Καναδά μπορεί να αποτελέσει παγίδα και να προσθέσει άγχος.

Εκτίμησή μας είναι ότι ο Καναδάς θα αντέξει στο 90λεπτο και πως το παιχνίδι μπορεί να οδηγηθεί ξανά στα πέναλτι, εκεί που οι Μαροκινοί έδειξαν πως έχουν τον τρόπο τους. Εστιάζουμε, λοιπόν, στην πρόκριση οποιασδήποτε ομάδας στα πέναλτι ως μια επιλογή υψηλού ρίσκου-υψηλής ανταμοιβής.

Παραγουάη - Γαλλία: Με τους Μπλε και τα γκολ

Το πρώτο «μπαμ» στα νοκ-άουτ του φετινού Παγκοσμίου φέρει το όνομα της Παραγουάης, η οποία πέταξε εκτός συνέχειας τη Γερμανία και την άφησε χωρίς νίκη σε νοκ-άουτ Μουντιάλ από τον νικηφόρο τελικό του 2014! Οι Παραγουανοί τρέλαναν κόσμο, έγραψαν ήδη μια χρυσή σελίδα στην ιστορία τους και πλέον, ετοιμάζονται για μία πολύ πιο δύσκολη μάχη, απέναντι σε ένα φαβορί που αποδεικνύει τον τίτλο του και στο χορτάρι.

Η Γαλλία μέχρι στιγμής... τρομάζει, χάρη στην υπερπλήρη επιθετική της γραμμή, με τους Μπαπέ-Ντεμπελέ-Ολίσε-Μπαρκολά-Ντουέ να «οργιάζουν» στα πρώτα 4 παιχνίδια και να βρίσκονται με κλειστά τα μάτια. Η ομάδα του Ντιντιέ Ντεσάν δείχνει να έχει φορμαριστεί την κατάλληλη στιγμή και φαντάζει ο Νο1 διεκδικητής της κούπας την τρέχουσα στιγμή, γεγονός που μας οδηγεί στο διπλό της Γαλλίας και το Over 2,5 γκολ στον αγώνα.