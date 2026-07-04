Δεν μπόρεσε να συγκρατηθεί ο Καμπράλ και μετά το σφύριγμα της λήξης και κατέρρευσε στην αγκαλιά της οικογένειας του.

Η Σταχτοπούτα του Μουντιάλ 2026 χαιρέτησε το τουρνουα με το κεφάλι ψηλά, πάλεψε μέχρι το τέλος και έβαλε δύσκολα σε ένα από τα φαβορι του φετινής διοργάνωσης. Η Αργεντινή των αστέρων δυσκολεύτηκε αλλά πήρε την πρόκριση κόντρα στο Πράσινο Ακρωτήρι που έπεσε ηρωϊκά στην παράταση (3-2,κ.δ 1-1).

Σε ένα ματς που τουλάχιστον μέχρι στιγμής είναι από τα καλύτερα του τουρνουά, το Πράσινο Ακρωτήρι άγγιξε το θαύμα και μας θύμισε γιατί στο ποδόσφαιρο όλα μπορούν να συμβούν. Αναμφίβολα το χειροκρότημα αξίζει σε αυτούς που έβαλαν δύσκολα στους πρωταθλητές κόσμου μετά και τη λευκή ισοπαλία στην πρεμιέρα, τότε που έστειλε ένα μήνυμα,ότι τα αουτσάιντερ μπορεί να φτάσουν ψηλά.

Σε ένα ματς ραψωδία το γκολ του Καμπράλ έχει βάλει υποψηφιότητα για το βραβείο Puskas και έβαλε τα πάνω κάτω στο ματς. Στο 103ο λεπτό της παράτασης, ο Καμπράλ πήρε την μπάλα έξω από την περιοχή, άφησε πίσω του τον Μακ Άλιστερ και εξαπέλυσε έναν ασύλληπτο «κεραυνό» με φάλτσα. Η μπάλα καρφώθηκε στο «παραθυράκι» του Μαρτίνες για το 2-2, σηκώνοντας στο πόδι τους φίλους των «Μπλε Καρχαριών» και βάζοντας φωτιά στο παιχνίδι.

Ωστόσο δεν ήταν αρκετό για να δώσει το πολυπόθητο εισιτήριο στην ομάδα του και να κάνει μια από τις μεγαλύτερες ανατροπές στην ιστορία και ένα αυτογκόλ έκρινε την πρόκριση...

Όπως είναι φυσικό μετά το σφύριγμα τη λήξης οι παίκτες ήταν απογοητευμένοι αφού η υπερπροσπάθεια τους δεν απέδωσε καρπούς. Μάλιστα τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο που δείχνει τον αφρικανό να ξεσπάει σε κλάματα και να αγκαλιάζει τη γυναίκα και το παιδι του.