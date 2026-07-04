Μουντιάλ 2026: Η απίστευτη επίδοση του Πράσινου Ακρωτηρίου

Το Πράσινο Ακρωτήρι αποκλείστηκε στην παράταση από την Αργεντινή και αποχαιρέτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο με ένα μοναδικό στατιστικό.

Το Πράσινο Ακρωτήρι ήταν μία απο τις μεγαλύτερες ευχάριστες εκπλήξεις του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθώς τερμάτισε δεύτερο στον όμιλο του και προκρίθηκε στη φάση των νοκ άουτ, χωρίς να περάσει από τη διαδικασία του καλύτερου τρίτου.

Στους «32» όμως τα πράγματα δυσκόλεψαν για τους «Μπλε Καρχαρίες», καθώς συνάντησαν μπροστά τους την εν ενεργεία πρωταθλήτρια κόσμου, Αργεντινή και ηττήθηκαν με 3-2 στην παράταση (1-1 κ.δ), βάζοντας τέλος σε αυτό το μοναδικό ταξίδι.

Η αλήθεια είναι πάντως πως η αφρικανική χώρα, πέρα από τις καρδιές όλων των ποδοσφαιρόφιλων, έγιναν κάτοχοι και ενός ιδιαίτερου ρεκόρ. Πιο συγκεκριμένα το Πράσινο Ακρωτήρι αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης, παρά το γεγονός πως παρέμεινε αήττητο για 90 λεπτά και στους 4 αγώνες τους οποίους έδωσε. Αρχικά ήρθε ισόπαλο με 0-0 στην πρεμιέρα του κόντρα στο μεγαθήριο Ισπανία και στη συνέχεια ακολούθησαν δύο ισοπαλίες με Ουρουγουάη (2-2) και Σαουδική Αραβία (0-0), πριν από την ισοπαλία με την «Αλμπισελέστε».

Cabo Verde 🇨🇻 have stayed undefeated in 90 minutes in 4/4 of their World Cup matches.



🇪🇸 Spain

🇺🇾 Uruguay

🇸🇦 Saudi Arabia

🇦🇷 Argentina



Three of those opponents were from Top 16 in pre-WC FIFA ranking, two from Top 3.



Incredible. July 4, 2026

Για την ιστορία, αρκετές ομάδες στο παρελθόν έχουν πετύχει αυτό το ρεκόρ, με την πιο χαρακτηριστική περίπτωση να αυτή της Νέας Ζηλανδίας στο τουρνουά της Νότιας Αφρικής του 2010, όταν αποκλείστηκε στους ομίλους με 3 ισοπαλίες απέναντι σε Σλοβακία (1-1), Ιταλία (1-1) και Παραγουάη (0-0). Μάλιστα ήταν η μοναδική αήττητη χώρα στη συγκεκριμένη διοργάνωση.

Άλλες όμαδες που αποκλείστηκαν στα νοκ-αουτ του Μουντιάλ αήττητες είναι η Ελβετία το 2006, η Γερμανία φετός και η μεγάλη άτυχη της διοργάνωσης, Ολλανδία που έχει αποκλειστεί τρεις σερί φορές χωρίς να καταγράψει ήττα (2014, 2022, 2026).