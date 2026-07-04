Ο Μέσι συνεχίζει να γράφει ιστορία στο Μουντιάλ 2026, καθώς έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που σκοράρει επτά γκολ σε δύο διαφορετικές διοργανώσεις και έσπασε μια σειρά από ρεκορ!

Το ενδιαφέρον για το ποιος τελικά θα είναι ο πρώτος σκόρερ του Μουντιάλ 2026 έχει χτυπήσει κόκκινο, με ολόκληρο τον ποδοσφαιρικό πλανήτη να παρακολουθεί την... κόντρα του Μέσι με τον Μπαπέ, όμως ο Αργεντίνος που είναι ασταμάτητος στο Παγκοσμίο Κύπελλο, κατάφερε να πετύχει κάτι που δεν είχε καταφέρει κανείς πριν και να σπάσει μια σειρά από ρεκορ.

Το κάστρο του Κλόζε έπεσε και στην κορυφή της λίστας βρίσκεται ο Αργεντινός σταρ με 20 γκολ.... ωστόσο ο αρχηγός της Αλμπισελέστε στην αναμέτρηση με το Πράσινο Ακρωτήρι που βρήκε το δρόμο για τα δίχτυα (3-2 παρ, 1-1κ.δ) και η ομάδα πήρε την πρόκριση με την ψυχή στο στόμα κατάφερε να κάνει κάτι που μόνο εκείνος θα μπορούσε να κάνει και να (ξανά) γράψει το όνομα του με χρυσά γράμματα.

Πιο συγκεκριμένα όταν στο 29' ο Μέσι άνοιξε το σκορ και σκόραρε το 7ο γκολ στο φετινό Μουντιάλ και το 20ο του συνολικά στην ιστορία της διοργάνωσης κατάφερε να προσθέσει ένα ακόμη μοναδικό επιτευγμα. Καθώς έγινε ο πρώτος ever ποδοσφαιριστής που σκοράρει επτά γκολ σε δύο διαφορετικές διοργανώσεις (2022 - 7, 2026-7).

Αναλυτικά

7 - Lionel Messi, Dünya Kupası tarihinde iki farklı turnuvada en az yedi gol atan ilk oyuncu oldu.



2026 | 7

2022 | 7



Doğaüstü. pic.twitter.com/7XJ7QyDEOC — OptaCan (@OptaCan) July 3, 2026

Ο Μέσι... των ρεκόρ!

Με το γκολ που σημείωσε απέναντι στο Πράσινο Ακρωτήρι, ο αρχηγός της Αργεντινής έγινε μόλις ο τέταρτος ποδοσφαιριστής στον 21ο αιώνα που σκοράρει και στα τέσσερα πρώτα παιχνίδια της εθνικής του ομάδας σε μία τελική φάση Μουντιάλ. Πριν από εκείνον, το είχαν καταφέρει μόνο ο Ριβάλντο και ο Ρονάλντο το 2002, καθώς και ο Χάμες Ροντρίγκες το 2014, με τον Μέσι να προσθέτει το όνομά του σε μία ακόμη λίστα....

4 - Players to score in each of their country's first four games at a FIFA World Cup this century:



🇧🇷 Rivaldo in 2002

🇧🇷 Ronaldo in 2002

🇨🇴 James Rodríguez in 2014

🇦🇷 Lionel Messi in 2026 🆕



Mission. pic.twitter.com/D7cSxPLVRX — OptaJohan (@OptaJohan) July 3, 2026

Είναι ο «βασιλιάς» των νοκ αουτ

Αξίζει ακόμη να αναφέρουμε πως με το γκολ που πέτυχε απέναντι στο Πράσινο Ακρωτήρι, έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής από το μακρινό 1966 που σκοράρει σε πέντε διαδοχικά παιχνίδια της νοκ άουτ φάσης του Μουντιάλ! Με το γκολ που σκόραρε στην... ματσάρα με τη σταχτοπούτα του τουρνουά δεν έδωσε μόνο το προβάδισμά αλλα έφτασε και τις 12 συμμετοχές σε γκολ ( 6 γκολ και 6 ασίστ ) σε νοκ άουτ φάση της διοργάνωσης, αφήνοντας πίσω του δύο τόσο τον Πελέ όσο και τον Μπαπέ, οι οποίοι είχαν από 11, και ανέβηκε μόνος στην κορυφή της σχετικής λίστας από το 1966 και μετά.

🚨 Lionel Messi is the first player to score in five consecutive World Cup knockout stage games since Opta data began in 1966. 🤯 pic.twitter.com/3EjFECG9Lb July 3, 2026

12 - With the opening goal against Cabo Verde, Lionel Messi has 12 goal contributions in the knockout rounds of the FIFA World Cup (6 goals, 6 assists), surpassing Pelé and Kylian Mbappé (11 each) for the most since 1966.



Vital. pic.twitter.com/mH2tTuaz1S — OptaJoe (@OptaJoe) July 3, 2026

Ο Μέσι «έσπασε» ακόμη δύο ιστορικά ορόσημα

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ, όντας πρώτος σκόρερ του Παγκοσμίου Κυπέλλου συνεχίζει... το χαβά του και να σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο! Ο

αρχηγός της Αλμπισελέστε έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που φτάνει τις 30 συμμετοχές σε τελική φάση Μουντιάλ, ενώ παράλληλα έγινε και ο πρώτος που αγγίζει τα 20 γκολ στην ιστορία της διοργάνωσης.

Lionel Messi is...



The first man to make 30 World Cup appearances



The first man to score 20 World Cup goals.



Easy game, this. 😉 pic.twitter.com/MZrOZbUUXH July 3, 2026

Έτσι ο Αργεντινός σταρ που είναι σε δαιμονιώδη φόρμα στα 39 του παίρνει το ραβδί του και οδηγεί την Αργεντινή στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής. Να θυμίσουμε πως την Τρίτη 7 Ιουλίου Αλμπισελέστε έχει «ραντεβού» με την Αίγυπτο για τη φάση των «16».