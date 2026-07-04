Κολομβία - Γκάνα 1-0: Τα highlights της νίκης των Καφετέρος (vid)
Η Κολομβία... πέταξε για τους «16»! Η χώρα της Νότιας Αμερικής νίκησε με 1-0 την Γκάνα στο Κάνσας και τσέκαρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση του Μουντιάλ 2026. Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση σημειώθηκε από τον Αρίας στο 14ο λεπτό. Το σύνολο του Λορένσο θα μπορούσε να πετύχει και πιο ευρεία νίκη αλλά ο τερματοφύλακας των Γκανέζων, Ζίγκι, ήταν σε καταπληκτική κατάσταση. Οι Καφετέρος θα κοντραριστούν με την Ελβετία, στην επόμενη φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
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