Αργεντινή - Πράσινο Ακρωτήρι: Το αυτογκόλ του Μπόρζες που έκρινε την πρόκριση
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Το αυτογκόλ του Μπόζρες στο 111΄της παράτασης έκρινε την πρόκριση της Αργεντινής, η οποία επικράτησε με το τελικό 3-2 απέναντι στο Πράσινο Ακρωτήρι.
Πάλεψε μέχρι τέλους, αλλά ένα αυτογκόλ στο 111΄του στέρησε το απόλυτο όνειρο. Το Πράσινο Ακρωτήρι τα έδωσε όλα κόντρα στην Αργεντινή, η οποία ωστόσο πήρε τη νίκη με 3-2 και μαζί την πρόκριση για τους «16» του Μουντιάλ. Στο 111΄της παράτασης ο Ρομέρο πήρε την κεφαλιά από την εκτέλεση του κόρνερ, με τον Μπόρζες στη συνέχεια να στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του για το τελικό 3-2 υπέρ της Αλμπισελέστε.
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