Αργεντινή - Πράσινο Ακρωτήρι 1-1: Η ισοφάριση του Ντουάρτε (vid)
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Το Πράσινο Ακρωτήρι έφερε το ματς στα ίσα (1-1) κόντρα στην Αργεντινή με τον Ντουάρτε στο 59ο λεπτό.
Το Πράσινο Ακρωτήρι δεν τα παρατάει! Οι Αφρικανοί ισοφάρισαν την Αργεντινή στο 59ο λεπτό με τον Ντουάρτε και κοιτάζουν στα μάτια την παρέα του Μέσι.
Σε μια έξοχη συνεργασία, ο Μέντες πάσαρε στον Ντουάρτε μέσα στην περιοχή και εκείνος σούταρε δυνατά κάτω από τα πόδια του Μαρτίνες για το 1-1.
@Photo credits: Associated Press
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