Αργεντινή - Πράσινο Ακρωτήρι: Το 1-0 της Ασημένιας με τον Μέσι (vid)
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Η Αργεντινή έκανε το 1-0 κόντρα στο Πράσινο Ακρωτήρι, με το έβδομο γκολ του Μέσι στο φετινό Μουντιάλ και το 20ο συνολικά στον θεσμό.
Συνεχίζει το... βιολί του ο Μέσι! Η Αργεντινή έκανε το 1-0 απέναντι στο Πράσινο Ακρωτήρι στο 29ο λεπτό, με τον Pulga να σκοράρει για έβδομη φορά στο φετινό Μουντιάλ και για εικοστή συνολικά στον θεσμό.
Ο Λισάντρο Μαρτίνες έκανε τη σέντρα, ο σταρ της Ίντερ Μαϊάμι έκανε καταπληκτικό κοντρόλ και με το αριστερό νίκησε τον Βοζίνια.
@Photo credits: Associated Press
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