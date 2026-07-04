Η Αργεντινή έκανε το 1-0 κόντρα στο Πράσινο Ακρωτήρι, με το έβδομο γκολ του Μέσι στο φετινό Μουντιάλ και το 20ο συνολικά στον θεσμό.

Συνεχίζει το... βιολί του ο Μέσι! Η Αργεντινή έκανε το 1-0 απέναντι στο Πράσινο Ακρωτήρι στο 29ο λεπτό, με τον Pulga να σκοράρει για έβδομη φορά στο φετινό Μουντιάλ και για εικοστή συνολικά στον θεσμό.

Ο Λισάντρο Μαρτίνες έκανε τη σέντρα, ο σταρ της Ίντερ Μαϊάμι έκανε καταπληκτικό κοντρόλ και με το αριστερό νίκησε τον Βοζίνια.