Με το υψόμετρο του «Αζτέκα» να ανησυχεί την Αγγλία, δημοσιεύματα στο Νησί παρουσιάσουν το Viagra ως μια πιθανή λύση που μπορεί να βοηθήσει τους ποδοσφαιριστές.

Ανορθόδοξες μεθόδους ενδέχεται να επιστρατεύσει η Αγγλία προκειμένου να ανεβάσει την απόδοσή της στον αγώνα απέναντι στο Μεξικό. Οι δυο ομάδες κοντράρονται στο θρυλικό γήπεδο «Αζτέκα» με φόντο μια θέση στις οκτώ καλύτερες ομάδες του Μουντιάλ, με τον Τόμας Τούχελ να έχει προειδοποιήσει για τα προβλήματα που καλείται να διαχειριστεί η ομάδα του.

Ο Γερμανός συγκεκριμένα ξεκαθάρισε πως οι ποδοσφαιριστές του δεν έχουν την δυνατότητα να προσαρμοστούν στις συνθήκες που δημιουργούνται από το υψηλό υψόμετρο στο οποίο θα διαδραματιστεί ο αγώνας και το «Talk Sport» φέρνει στο προσκήνιο μια λύση ανάγκης που ενδέχεται να ακολουθήσουν οι Άγγλοι για να μην επηρεαστούν από την υψομετρική διαφορά.

Συγκεκριμένα, τα Τρία Λιοντάρια έχουν πάρει το πράσινο φως από τη WADA για τη χρήση Viagra, φάρμακο το οποίο χρησιμοποιείται συνήθως για τη θεραπεία της στυτικής λειτουργίας των ανδρών. Μόνο που σε αυτή την περίπτωση, ο σκοπός του είναι διαφορετικός. Το «Vitamin V» όπως λέγεται περιπαικτικά αναπτύχθηκε αρχικά άλλωστε ως θεραπεία για την υψηλή αρτηριακή πίεση, καθώς διαστέλλει τα αιμοφόρα αγγεία στους πνεύμονες, μπλοκάροντας ένα ένζυμο που προκαλεί τη σύσπασή τους.

Κάτι που μπορεί να αποδειχθεί βοηθητικό ενόψει του αγώνα στο «Αζτέκα», καθώς η αραιή ατμόσφαιρα και η χαμηλή συγκέντρωση οξυγόνου σε μεγάλα υψόμετρα δυσκολεύουν την κυκλοφορία του οξυγόνου στον οργανισμό και τη διατήρηση της αντοχής. Μειώνοντας την αρτηριακή πίεση στους πνεύμονες, το Viagra θα μπορούσε να περιορίσει τα συμπτώματα της πρόωρης κόπωσης και της ζάλης που προκαλούνται από το μεγάλο υψόμετρο, όπως τα 2.200 μέτρα πάνω από τη θάλασσα όπου θα διεξαχθεί ο αγώνας ανάμεσα σε Μεξικό και Αγγλία.

Πρόκειται συνεπώς για μια λύση που μπορεί να προκριθεί από τους Άγγλους, καθώς το συγκεκριμένο φάρμακο δεν συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των απαγορευμένων ουσιών που δημοσίευσε Παγκόσμιος Οργανισμός Αντιντόπινγκ (WADA) από τις αρχές Ιανουαρίου.

Κι αυτό διότι μετά από εκτεταμένη έρευνα, η WADA έχει καταλήξει ότι δεν αποτελεί σημαντικό παράγοντα βελτίωσης της αθλητικής απόδοσης κοντά στο επίπεδο της θάλασσας. Μια ερευνητική μελέτη του 2015 σημείωσε πάντως ότι παρατηρήθηκε βελτίωση της απόδοσης ομάδας αθλητών κατά την άσκηση σε μεγάλο υψόμετρο (άνω των 3.800 μέτρων) που ξεπερνούσε το 35%.