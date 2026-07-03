Αυστραλία - Αίγυπτος: Ισοφάρισαν τα Καγκουρό με αυτογκόλ του Χένι (vid)
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Η Αυστραλία έφερε το ματς στα ίσα κόντρα στην Αίγυπτο, όταν στο 55΄ο Χένι έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του για το 1-1.
Η Αυστραλία έφτασε στην ισοφάριση στο 55΄κόντρα στην Αίγυπτο από μια άτυχη στιγμή του Χένι. Έπειτα από σέντρα που βγήκε στην περιοχή, ο αμυντικός των Φαραώ έβαλε άτσαλα το κεφάλι του κι έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του για το 1-1 των Καγκουρό.
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