Η Αυστραλία έφερε το ματς στα ίσα κόντρα στην Αίγυπτο, όταν στο 55΄ο Χένι έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του για το 1-1.

Η Αυστραλία έφτασε στην ισοφάριση στο 55΄κόντρα στην Αίγυπτο από μια άτυχη στιγμή του Χένι. Έπειτα από σέντρα που βγήκε στην περιοχή, ο αμυντικός των Φαραώ έβαλε άτσαλα το κεφάλι του κι έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του για το 1-1 των Καγκουρό.