Η Αίγυπτος άνοιξε το σκορ στο 13΄κόντρα στην Αυστραλία με καρφωτή κεφαλιά του Ασούρ για το 1-0.

Η Αίγυπτος απέκτησε το προβάδισμα από νωρίς κόντρα στην Αυστραλία και μαζί τον πρώτο λόγο για την πρόκριση στη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στο 13΄συγκεκριμένα ο Χαφέζ έκανε τη σέντρα στην περιοχή, με τον Ασούρ να παίρνει αμαρκάριστος την κεφαλιά και να γράφει το 1-0 για τους Φαραώ.