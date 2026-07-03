Η γερμανική ομοσπονδία ανακοίνωσε τη λήξη της συνεργασίας της με τον Γιούλιαν Νάγκελσμαν μετά τον αποκλεισμό από το Μουντιάλ.

Επίσημα παρελθόν από την εθνική ομάδα της Γερμανίας αποτελεί ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν, με την ομοσπονδία της χώρας να επιβεβαιώνει μια είδηση που είχε κυκλοφορήσει εδώ και ώρες στα Μέσα της χώρας.

Ο 38χρονος προπονητής παρά το ότι διατηρούσε συμβόλαιο μέχρι το 2028 υπέβαλε τελικά την παραίτησή του, η οποία έγινε δεκτή από τον πρόεδρο, Μπερντ Νόιεντορφ. Οι δυό τους είχαν ένα meeting για να συζητήσουν τα πεπραγμένα του Γερμανού κόουτς στα Πάντσερ και κατέληξαν στο ότι έχει έρθει η ώρα ώστε η ομάδα να περάσει σε μια νέα εποχή.

Την ώρα που το όνομα του Γιούργκεν Κλοπ συνδέεται έντονα με τη Μάνσαφτ, υπάρχουν αρκετά σενάρια σχετικά με τους παίκτες που θα φοράνε τη φανέλα της εθνικής Γερμανίας στις επόμενες επίσημες υποχρεώσεις της σε Μουντιάλ.

Οι Νόιερ, Γκορέτσκα, Σανέ , Ρούντιγκερ, Γκρος και Μπάουμαν θα έχουν αποσυρθεί από το διεθνές ποδόσφαιρο, ωστόσο ο Τζόσουα Κίμιχ αναμένεται να μείνει στην ομάδα και να αποτελέσει τον καινούριο ηγέτη της μαζί με τη νέα γενιά των Γερμανών.