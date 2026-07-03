Μουντιάλ 2026: Αστυνομικοί στο Ντάλας έσπρωξαν μέλος της Αιγύπτου ενώ έβγαζε φωτό (vid)
Τα... ευτράπελα δεν γίνεται να λείπουν από το φετινό Μουντιάλ, και ένα τέτοιο συνέβη σε ξενοδοχείο του Ντάλας, με αποτέλεσμα να γίνει viral στο διαδίκτυο.
Πιο συγκεκριμένα, ένα μέλος της Εθνικής Αιγύπτου σπρώχθηκε άσχημα από αστυνομικούς που βρίσκονταν στο χώρο, ενώ εκείνη την ώρα έβγαζε φωτογραφία με κάποιον από τους φίλους της ομάδας.
Οι «Φαραώ» αντιμετωπίζουν απόψε (3/7, 21:00) την Αυστραλία με έπαθλο ένα εισιτήριο για τους «16» και το συγκεκριμένο περιστατικό σίγουρα αμαυρώνει την εικόνα της διοργάνωσης, παρότι οι ψυχραιμότεροι επενέβησαν πριν η κατάσταση ξεφύγει.
Shocking scenes in Dallas as a member of the Egypt national team staff was violently pushed by Dallas police while taking a photo with a young fan.pic.twitter.com/fgpjC1WhDX— Football Talk (@FootballTalkHQ) July 3, 2026
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