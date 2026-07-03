Μια άσχημη σκηνή έλαβε χώρα σε ξενοδοχείο του Ντάλας με πρωταγωνιστή μέλος της Εθνικής Αιγύπτου και αστυνομικούς.

Τα... ευτράπελα δεν γίνεται να λείπουν από το φετινό Μουντιάλ, και ένα τέτοιο συνέβη σε ξενοδοχείο του Ντάλας, με αποτέλεσμα να γίνει viral στο διαδίκτυο.

Πιο συγκεκριμένα, ένα μέλος της Εθνικής Αιγύπτου σπρώχθηκε άσχημα από αστυνομικούς που βρίσκονταν στο χώρο, ενώ εκείνη την ώρα έβγαζε φωτογραφία με κάποιον από τους φίλους της ομάδας.

Οι «Φαραώ» αντιμετωπίζουν απόψε (3/7, 21:00) την Αυστραλία με έπαθλο ένα εισιτήριο για τους «16» και το συγκεκριμένο περιστατικό σίγουρα αμαυρώνει την εικόνα της διοργάνωσης, παρότι οι ψυχραιμότεροι επενέβησαν πριν η κατάσταση ξεφύγει.