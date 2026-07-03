Ο σπουδαίος Λούκα Μόντρις άσκησε δριμεία κριτική στη διαιτησία του αγώνα με την Πορτογαλία, μετά τον αποκλεισμό της Κροατίας από το Μουντιάλ.

Ολοένα και «φουντώνει» η κουβέντα για τη διαιτησία του αγώνα Πορτογαλία - Κροατία (2-1), με τους τυπικά φιλοξενούμενους να έχουν πάμπολλα παράπονα και φυσικά τη φάση του 90+13' με το ακυρωθέν γκολ του Γκβάρντιολ να κάνει τον γύρο του κόσμου

Στο τελευταίο του πιθανότατα παιχνίδι σε τελική φάση Μουντιάλ, ο σπουδαίος Λούκα Μόντριτς δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τον εκνευρισμό του για την αντιμετώπιση που έλαβε η ομάδα του, «ξεσπώντας» στις δηλώσεις του μετά το πέρας του αγώνα.

Ο 40χρονος βραχύσωμος χαφ τόνισε πως το πέναλτι που δόθηκε υπέρ των Ιβήρων δεν ήταν παράβαση, ενώ παράλληλα ανέφερε πως το VAR είναι πάντα εναντίον της χώρας του, σε ένα η αλήθεια είναι πρωτοφανές σκηνικό για εκείνον (σσ δεν τον έχουμε συνηθίσει να σχολιάζει τη διαιτησία).

«Κάποια πράγματα που έγιναν που μου φαίνονται απίστευτα. Είναι δύσκολο να μιλήσω τώρα, δεν θέλω να πω κάτι λάθος. Το VAR δεν θα είχε εμπλακεί ποτέ στο πέναλτι αν ήταν αντίστροφα (σσ υπέρα της Κροατίας).

Όταν εισήχθη το VAR, είπα ότι δεν μου άρεσε. Αργότερα αποδείχθηκα ότι το VAR είναι καλό για κάποια πράγματα, αλλά το χρησιμοποιούν λάθος, κοιτάζουν επιλεκτικά και κρίνουν με το μέγεθος της ομάδας. Αν μια φάση είναι 200% ξεκάθαρη, τότε το VAR θα έπρεπε να εμπλακεί, αλλά αν είναι γκρίζα ζώνη, δεν υπάρχει λόγος να παρέμβει.

Αυτό που δόθηκε δεν είναι πέναλτι, δεν τραβούσε μόνο ο ένας, κρατιόντουσαν και έπεσαν και οι δύο. Δεν γίνεται να σφυρίξεις ένα τέτοιο πέναλτι σε ένα παιχνίδι σαν κι αυτό. Αυτό με ενοχλεί, δεν θα παραπονεθούμε γι' αυτό, αλλά είναι πάντα εις βάρος μας».