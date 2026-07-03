Σάλο έχει προκαλέσει το ακυρωθέν γκολ της Κροατίας στο φινάλε του αγώνα με την Πορτογαλία (2-1). Τι είναι το σύστημα Snicko και γιατί ακυρώθηκε η φάση.

Θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει στον ποδοσφαιρικό κόσμο η απόφαση VAR και διαιτητή να ακυρώσουν το γκολ ισοφάρισης της Κροατίας, στο φινάλε του αγώνα με την Πορτογαλία για τη φάση των «32» του Μουντιάλ, που ενδεχομένως θα έστελνε το ματς στην παράταση.

Στο 90+4 του ματς ο Γκονσάλο Ράμος έκανε το 2-1 για τους Ίβηρες, όμως στο 90+13' ο Γκβάρντιολ ισοφάρισε προσωρινά. Εν τέλει, η φάση ακυρώθηκε για οφσάιντ, με τη βοήθεια του συστήματος «Snicko».

Συγκεκριμένα, η τεχνολογία εξέτασε τη συμμετοχή του Ιγκόρ Ματάροβιτς στη φάση, με την εικόνα ωστόσο να μην μπορεί να δώσει την απάντηση. Τελικά, ο Έσπεν Έσκας είδε μια ένδειξη από το σύστημα «Snicko», το οποίο χρησιμοποιείται πολύ συχνά στο κρίκετ για να ανιχνέυσει αν η μπάλα είχε κάποια επαφή. Η ανίχνευση γίνεται μέσω ηχητικού κύματος, όπως και στην εν λόγω φάση.

Μάλιστα, σύμφωνα με τη FIFA, η μπάλα της διοργάνωσης (Adidas Trionda) διαθέτει ενσωματωμένο τσιπ, το οποίο μπορεί να ανιχνεύει πότε η μπάλα έρχεται σε επαφή, επιτρέποντας τη μεταφορά ακριβών δεδομένων για κάθε επαφή στο VAR σε πραγματικό χρόνο. Έτσι λοιπόν ήρθε η... ακύρωση του γκολ των Κροατών και η ανακούφιση για την παρέα του Κριστιάνο Ρονάλντο.