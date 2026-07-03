Ο σπουδαίος Ουνάι Σιμόν είναι πλέον ο τερματοφύλακας με το μεγαλύτερο σερί δίχως να δεχθεί γκολ σε Μουντιάλ.

Στους «16» του φετινού Μουντιάλ και το ευρωπαϊκό συναπάντημα με την Πορτογαλία του Κριστιάνο Ρονάλντο βρίσκεται από τα ξημερώματα της Παρασκευής (3/7) η Ισπανία.

Η εν δυνάμει πρωταθλήτρια Ευρώπης δεν δυσκολεύτηκε κόντρα στην Αυστρία, την οποία κέρδισε με 3-0 (δυο γκολ Ογιαρθάμπαλ, ένα ο Πόρο), επιβεβαιώνοντας τον τίτλο του φαβορί. Από κοντά και ο Ουνάι Σιμόν, με τον τερματοφύλακα των Ιβήρων να... επιβεβαιώνει με τη σειρά του πως ανήκει στην ελίτ της θέσης του.

Ο 29χρονος πορτιέρε κατέχει πλέον ένα μοναδικό ρεκόρ, μια πρωτιά την οποία πήρε από τον σπουδαίο Βάλτερ Τζένγκα, καθώς είναι ο κίπερ με το μεγαλύτερο σερί λεπτών δίχως να δεχθεί γκολ σε αγώνες Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο Σιμόν έχει κάνει το 4/4 στα clean sheets στο φετινό τουρνουά, ενώ σε συνδυασμό με τη διοργάνωση του Κατάρ, έχει φτάσει συνολικά τα 519 λεπτά χωρίς να μαζέψει την μπάλα από τα δίχτυα του.

Τελευταία φορά που συνέβη αυτό ήταν στο 51ο λεπτό του αγώνα της φάσης των ομίλων το 2022, όταν ο Τανάκα της Ιαπωνίας τον νίκησε και παράλληλα χάρισε τη νίκη στους Ασιάτες (2-1, 1/12/2022).