Κριστιάνο Ρονάλντο και Λούκα Μόντριτς τα είπαν μετά την πρόκριση της Πορτογαλίας ενάντια στην Κροατία.

Δύο 40άρηδες θρύλοι, που ήξεραν πως για τον έναν, το ματς αυτό θα είναι - εκτός αδιανόητα συγκλονιστικού απροόπτου - το τελευταίο τους στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Εντέλει, η Πορτογαλία λύγισε με 2-1 την Κροατία μετά από ένα τρομερό ματς και ο Κριστιάνο Ρονάλντο εξασφάλισε ακόμη ένα ματς στη διοργάνωση, σε αντίθεση με τον Λούκα Μόντριτς. Οι δύο θρύλοι μάλιστα είχαν ένα θερμό τετ α τετ μετά τη λήξη της αναμέτρησης, με τους άλλοτε συμπαίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης να αγκαλιάζονται και να έχουν έναν σύντομο διάλογο.