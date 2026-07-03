Πορτογαλία - Κροατία 2-1: Το εμβληματικό τετ α τετ Ρονάλντο, Μόντριτς
Δύο 40άρηδες θρύλοι, που ήξεραν πως για τον έναν, το ματς αυτό θα είναι - εκτός αδιανόητα συγκλονιστικού απροόπτου - το τελευταίο τους στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Εντέλει, η Πορτογαλία λύγισε με 2-1 την Κροατία μετά από ένα τρομερό ματς και ο Κριστιάνο Ρονάλντο εξασφάλισε ακόμη ένα ματς στη διοργάνωση, σε αντίθεση με τον Λούκα Μόντριτς. Οι δύο θρύλοι μάλιστα είχαν ένα θερμό τετ α τετ μετά τη λήξη της αναμέτρησης, με τους άλλοτε συμπαίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης να αγκαλιάζονται και να έχουν έναν σύντομο διάλογο.
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