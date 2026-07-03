Πορτογαλία - Κροατία 2-1: Τα highlights του συγκλονιστικού αγώνα
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Δείτε γκολ και φάσεις από το αδιανόητο θρίλερ ανάμεσα σε Πορτογαλία και Κροατία.
Σε ένα από τα πιο συγκλονιστικά ματς της σύγχρονης εποχής του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η Πορτογαλία κατάφερε να λυγίσει με 2-1 την Κροατία και να πάρει την πρόκριση για τους «16» του θεσμού.
Όλα αυτά σε έναν αγώνα που έληξε 0-0 στο πρώτο μέρος αλλά είχε τρία γκολ, τέσσερα ακυρωμένα τέρματα και δύο δοκάρια μετά την ανάπαυλα, με το φινάλε να είναι βγαλμένο από θρίλερ!
Τα highlights του αγώνα
@Photo credits: Associated Press
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