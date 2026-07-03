Δείτε γκολ και φάσεις από το αδιανόητο θρίλερ ανάμεσα σε Πορτογαλία και Κροατία.

Σε ένα από τα πιο συγκλονιστικά ματς της σύγχρονης εποχής του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η Πορτογαλία κατάφερε να λυγίσει με 2-1 την Κροατία και να πάρει την πρόκριση για τους «16» του θεσμού.

Όλα αυτά σε έναν αγώνα που έληξε 0-0 στο πρώτο μέρος αλλά είχε τρία γκολ, τέσσερα ακυρωμένα τέρματα και δύο δοκάρια μετά την ανάπαυλα, με το φινάλε να είναι βγαλμένο από θρίλερ!