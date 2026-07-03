Πορτογαλία - Κροατία: Το γκολ του Ρονάλντο με πέναλτι
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Ο Ρονάλντο έκανε το 1-1 για την Πορτογαλία κόντρα στην Κροατία με πέναλτι στο 68ο λεπτό.
Ένα τράβηγμα του Βλάσιτς στον Βέιγκα έφερε on field review και εντέλει πέναλτι για την Πορτογαλία, με τον Ρονάλντο να ευστοχεί από τη λευκή βούλα και να κάνει το 1-1 απέναντι στην Κροατία στο 68ο λεπτό της αναμέτρησης.
@Photo credits: Associated Press
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