Η παρουσία των οικογενειών, η απομόνωση στο προπονητικό κέντρο και οι διαφορετικές μεταχειρίσεις φέρονται να επηρέασαν το κλίμα στην εθνική Γερμανίας πριν από τον πρόωρο αποκλεισμό.

Για 17 ημέρες όλα έδειχναν να κυλούν ομαλά στο στρατόπεδο της εθνικής Γερμανίας. Οι διεθνείς ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους στο Χερτσογκενάουραχ, πέρασαν από το Σικάγο και στη συνέχεια εγκαταστάθηκαν στο «Graylyn Estate» του Γουίνστον-Σέιλεμ, όπου θα παρέμεναν για το υπόλοιπο της διοργάνωσης.

Η κατάσταση, σύμφωνα με δημοσίευμα της Süddeutsche Zeitung, άρχισε να αλλάζει στις 14 Ιουνίου. Μετά τη νίκη με 7-1 επί του Κουρασάο, η αποστολή έφτασε στο Γουίνστον-Σέιλεμ, έχοντας μαζί της όχι μόνο τους ποδοσφαιριστές, αλλά και αρκετές συζύγους, συντρόφους και συγγενικά πρόσωπα. Ανάμεσά τους βρίσκονταν η σύζυγος του ομοσπονδιακού τεχνικού Γιούλιαν Νάγκελσμαν, Λένα Βούρτσενμπεργκερ, καθώς και η μητέρα του, Μπούργκι Νάγκελσμαν.

Οι οικογένειες διανυκτέρευσαν με τους ποδοσφαιριστές, ενώ το αγωνιστικό πρόγραμμα των επόμενων ημερών ήταν ιδιαίτερα χαλαρό, καθώς περιλάμβανε μόνο αποθεραπεία και μία ημέρα αφιερωμένη στις οικογένειες. Από εκείνο το σημείο μέχρι τον αποκλεισμό της, η Γερμανία έδωσε ακόμη τρεις αγώνες, γνωρίζοντας δύο ήττες και σημειώνοντας μία μόνο νίκη απέναντι στην Ακτή Ελεφαντοστού.

Ο Λόταρ Ματέους εξέφρασε δημόσια την άποψη ότι η παρουσία των οικογενειών επηρέασε τη συγκέντρωση της ομάδας. Όπως υποστήριξε, τέτοιες επισκέψεις θα ήταν προτιμότερο να πραγματοποιούνται σε πιο προχωρημένο στάδιο μιας μεγάλης διοργάνωσης και μόνο εφόσον η ομάδα έχει ήδη πετύχει τους βασικούς στόχους της.

Παράλληλα, έκανε λόγο για εσωτερική δυσαρέσκεια, καθώς δεν ίσχυσαν οι ίδιοι κανόνες για όλους τους διεθνείς. Σύμφωνα με τον ίδιο, ορισμένοι είχαν τη δυνατότητα να φιλοξενήσουν τις οικογένειές τους ή να ταξιδέψουν μαζί τους, ενώ άλλοι όχι, γεγονός που δημιούργησε παράπονα και αίσθημα άνισης μεταχείρισης.

Το δημοσίευμα της Süddeutsche αναφέρει επίσης ότι υπήρξαν ποδοσφαιριστές που δυσαρεστήθηκαν επειδή δεν τους επιτράπηκε να έχουν κοντά τους τις οικογένειές τους, αλλά και άλλοι που προκάλεσαν αντιδράσεις επειδή εξασφάλισαν αυτή τη δυνατότητα.

Την ίδια στιγμή, η αλλαγή της έδρας από το κοσμοπολίτικο Σικάγο στο πολύ πιο ήσυχο Γουίνστον-Σέιλεμ φαίνεται πως επηρέασε την καθημερινότητα της αποστολής. Η περιορισμένη δυνατότητα για δραστηριότητες εκτός προπονήσεων οδήγησε αρκετούς παίκτες να αναζητούν τρόπους να γεμίσουν τον ελεύθερο χρόνο τους. Ο Γιόσουα Κίμιχ φέρεται να ζητούσε από δημοσιογράφους προτάσεις για εκδρομές στην περιοχή, ενώ ο Νικ Βόλτεμαντε αποκάλυψε ότι ο ίδιος και αρκετοί συμπαίκτες του έφτασαν στο σημείο να παίζουν... κρυφτό για να αντιμετωπίσουν τη μονοτονία της καθημερινότητας.

Ωστόσο, η συζήτηση γύρω από την παρουσία των οικογενειών επανέρχεται σχεδόν πάντα μετά από μια αποτυχία της εθνικής ομάδας. Ολοι συγκλίνουν στο γεγονός οι βασικές αιτίες του αποκλεισμού εντοπίζονται κυρίως στις αγωνιστικές επιλογές του Γιούλιαν Νάγκελσμαν, στον σχεδιασμό του ρόστερ, στη διαχείριση του έμψυχου δυναμικού και στις αποφάσεις που έλαβε κατά τη διάρκεια του τουρνουά, παρά στην παρουσία των συγγενικών προσώπων των ποδοσφαιριστών...