Μόλις δυο ζευγάρια έμειναν για να ολοκληρωθεί το παζλ της φάσης των «16» του Μουντιάλ, αφού τα έξι είναι ήδη γνωστά.

Έξι είναι πλέον τα ζευγάρια που γνωρίζουμε για τη φάση των «16» του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου, που θα ξεκινήσει νωρίς το βράδυ του Σαββάτου (4/7, 20:00) με το ματς του Καναδά εναντίον του Μαρόκου του Αγιούμπ Ελ Καμπί.

Ισπανία και Πορτογαλία πήραν το εισιτήριο κόντρα σε Αυστρία (3-0) και Κροατία (2-1) αντίστοιχα και έδωσαν ραντεβού για το βράδυ της 6ης Ιουλίου (22:00) στο μεγάλο ευρωπαϊκό ντέρμπι.

Απομένει να μάθουμε δυο ακόμη «μάχες», τον αντίπαλο της Ελβετίας (προκρίθηκε μετά το 2-0 επί της Αλγερίας) που θα προκύψει από το ζευγάρι της Κολομβίας με τη Γκάνα (4/7, 04:30) αλλά και εκείνο που θα βγει από τους νικητές των Αυστραλία - Αίγυπτος (3/7, 21:00) και Αργεντινή - Πράσινο Ακρωτήρι (4/7, 01:00).

Τα ζευγάρια των «16»

Καναδάς - Μαρόκο (4/7, 20:00)

Παραγουάη - Γαλλία (5/7, 00:00)

Βραζιλία - Νορβηγία (5/7, 23:00)

Μεξικό - Αγγλία (6/7, 03:00)

Πορτογαλία - Ισπανία (6/7, 22:00)

ΗΠΑ - Βέλγιο (7/7, 03:00)