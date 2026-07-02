Ο Ρομέλου Λουκάκου εξήγησε σε δηλώσεις του τον λόγο που άφησε την εκτέλεση του καθοριστικού πέναλτι στον Τίλεμανς.

Την ανατροπή του Μουντιάλ (ως τώρα) πραγματοποίησε τα ξημερώματα της Πέμπτης (2/7) το Βέλγιο, επικρατώντας στην παράταση με 3-2 της Σενεγάλης.

Η ομάδα του Ρούντι Γκαρσία βρέθηκε πίσω στο σκορ με 0-2, όμως με δυο γκολ μεταξύ 86' και 89' έφερε το ματς στα ίσα, το έστειλε στο έξτρα ημίωρο και εκεί είχαμε.. δράμα. Στις καθυστερήσεις (σσ της παράτασης) οι Red Devils κέρδισαν πέναλτι, με τον Γιούρι Τίλεμανς να ευστοχεί και να τους στέλνει στους «16» κόντρα στις ΗΠΑ (7/7).

Ο Ρομέλου Λουκάκου ήταν εκείνος που μείωσε σε 1-2 και στο 120+5', όλοι περίμεναν από τον έμπειρο στράικερ των 92 γκολ με την Εθνική Βελγίου να πάρει την ευθύνη από την άσπρη βούλα. Ωστόσο, ο υψηλόσωμος στράικερ επέλεξε να αφήσει την εκτέλεση στον Τίλεμανς και, μετά το φινάλε, εξήγησε τον λόγο.

Σε δηλώσεις που παραχώρησε, ο Λουκάκου τόνισε πως δεν βρίσκεται σε καλή ψυχολογική κατάσταση αυτό το διάστημα, λόγω του θανάτου του πατέρα του, για τον οποίο είπε πως τον βοηθάει από ψηλά...

«Ήθελα να το εκτελέσω; Ναι, αλλά ψυχικά περνάω ακόμα δύσκολες στιγμές, οπότε προτιμώ να αφήσω μια τόσο σημαντική στιγμή στον Γιούρι. Η ομάδα προέχει. Χρειάζεσαι νίκες σαν κι αυτή για να ενώσεις την ομάδα ακόμα περισσότερο. Αυτές είναι οι πιο όμορφες νίκες για εμάς και για τους οπαδούς».