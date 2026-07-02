Ο Μπάλογκαν έκανε το 1-0 για τις ΗΠΑ απέναντι στη Βοσνία και πανηγύρισε σαν τον ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Με το ρολόι να δείχνει το 45ο λεπτό του αγώνα, ο Μπάλογκαν άνοιξε το σκορ για τις ΗΠΑ ενάντια στη Βοσνία με σουτ μέσα από την περιοχή και εν συνεχεία πανηγύρισε σαν τον ΛεΜπρόν Τζέιμς, τραβώντας τα βλέμματα - όπως είχε πράξει και νωρίτερα, με το γκολ ωστόσο να ακυρώνεται για οφσάιντ. Μάλιστα, ο Βασιλιάς δεν άφησε ασχολίαστη την εμφάνιση του The Silencer στο Παγκόσμιο Κύπελλο, χτυπώντας αναλόγως στα social media...