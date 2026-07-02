ΗΠΑ - Βοσνία: Το γκολ του Μπάλογκαν, πανηγύρισε σαν τον ΛεΜπρόν
Με το ρολόι να δείχνει το 45ο λεπτό του αγώνα, ο Μπάλογκαν άνοιξε το σκορ για τις ΗΠΑ ενάντια στη Βοσνία με σουτ μέσα από την περιοχή και εν συνεχεία πανηγύρισε σαν τον ΛεΜπρόν Τζέιμς, τραβώντας τα βλέμματα - όπως είχε πράξει και νωρίτερα, με το γκολ ωστόσο να ακυρώνεται για οφσάιντ. Μάλιστα, ο Βασιλιάς δεν άφησε ασχολίαστη την εμφάνιση του The Silencer στο Παγκόσμιο Κύπελλο, χτυπώντας αναλόγως στα social media...
LeBron James reacts to Balogun recreating 'The Silencer'! 🏀🤝 pic.twitter.com/ghcpHlikKu— Sleeper Football (@SleeperFooty) July 2, 2026
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