Μουντιάλ 2026: Η μεταλάδικη ενδεκάδα του Βελγίου τράβηξε τα βλέμματα
Κόκκινους Διαβόλους τους αποκαλούν, έτσι οι Βέλγοι επέλεξαν έναν σκληροπυρηνικό τρόπο για να κάνουν γνωστή την ενδεκάδα τους για τον αγώνα με τη Σενεγάλη για τους «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου!
Στη σχετική δημοσίευση, βλέπουμε τους έντεκα ποδοσφαιριστές που επέλεξε οι Ρούντι Γκαρσία, με το όνομα του καθενός να αναγράφεται με γραμματοσειρά εμπνευσμένη από διάφορα εμβληματικά ροκ και μέταλ συγκροτήματα, από Nirvana και Metallica, μέχρι AC/DC και Def Leppard. Αναμενόμενα, η αισθητική τράβηξε τα βλέμματα, ειδικά των... μεταλάδων!
Now playing: our starting XI. 🔊 #SelectedByPwC #BELSEN pic.twitter.com/b8KnyXvVdD— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) July 1, 2026
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