Ο Χάρι Κέιν το πήρε... πάνω του και με δυο γκολ στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα υπέγραψε την ανατροπή - πρόκριση με 2-1 της Αγγλίας επί της Λ.Δ Κονγκό.

Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έστησε στον τοίχο την Αγγλία και φλέρταρε με μια ιστορική πρόκριση στους «16» του Μουντιάλ, όμως ο Χάρι Κέιν δεν της επέτρεψε να ολοκληρώσει το όνειρο.

Ο επιθετικός της Μπάγερν πήρε και πάλι στις πλάτες του τα Τρία Λιοντάρια και με δυο γκολ στο τελευταίο τέταρτο του ματς υπέγραψε την ανατροπή με 2-1 που έστειλε τους Άγγλους στον επόμενο γύρο του θεσμού. Αν και οι Αφρικανοί προηγήθηκαν από νωρίς με γκολ του Σιπένγκα, ο Κέιν έφερε τούμπα το ματς μέσα σε έντεκα λεπτά.

Αρχικά ισοφάρισε στο 75΄με καρφωτή κεφαλιά και στο 86΄υπέγραψε την ανατροπή με σουτάρα στον ουρανό των διχτύων για να στείλει την ομάδα του Τούχελ στους «16». Δείτε στο βίντεο που ακολουθεί το προσωπικό show του Άγγλου και τις καλύτερες στιγμές της αναμέτρησης.