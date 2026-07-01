Αγγλία - Λ.Δ Κονγκό: Ο Κέιν με ασύλληπτο σουτ το γύρισε για τα Λιοντάρια!
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Τρομερό γκολ από τον Χάρι Κέιν, ο οποίος στο 86΄ελίχθηκε ανάμεσα στους αμυντικούς της Λ.Δ Κονγκό και με άπιαστο σουτ έκανε το 2-1 για την Αγγλία.
Ποιος άλλος; Ο Χάρι Κέιν έδωσε ξανά τη λύση για την Αγγλία! Αφού ισοφάρισε αρχικά με καρφωτή κεφαλιά, ο φορ της Μπάγερν πήρε και πάλι το όπλο του για να υπογράψει την ανατροπή απέναντι στη Λ.Δ του Κονγκό. Στο 86΄συγκεριμένα και έπειτα από φάση διαρκείας στα καρέ των Αφρικανών, ο έμπειρος επιθετικός κράτησε τη μπάλα ανάμεσα σε αντίπαλα κορμιά και εξαπέλυσε οβίδα από δύσκολη θέση στον ουρανό των διχτύων για το 2-1 των Άγγλων.
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