Τρομερό γκολ από τον Χάρι Κέιν, ο οποίος στο 86΄ελίχθηκε ανάμεσα στους αμυντικούς της Λ.Δ Κονγκό και με άπιαστο σουτ έκανε το 2-1 για την Αγγλία.

Ποιος άλλος; Ο Χάρι Κέιν έδωσε ξανά τη λύση για την Αγγλία! Αφού ισοφάρισε αρχικά με καρφωτή κεφαλιά, ο φορ της Μπάγερν πήρε και πάλι το όπλο του για να υπογράψει την ανατροπή απέναντι στη Λ.Δ του Κονγκό. Στο 86΄συγκεριμένα και έπειτα από φάση διαρκείας στα καρέ των Αφρικανών, ο έμπειρος επιθετικός κράτησε τη μπάλα ανάμεσα σε αντίπαλα κορμιά και εξαπέλυσε οβίδα από δύσκολη θέση στον ουρανό των διχτύων για το 2-1 των Άγγλων.