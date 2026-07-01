Μουντιάλ 2026: Η Ανάλυση της Ημέρας με φαβορί και ανατροπές στη φάση των «32»

Η φάση των «32» του Παγκοσμίου συνεχίζεται και η Ανάλυση της Ημέρας είναι εδώ παρέα με το Πάμε Στοίχημα, σχολιάζοντας τις επιλογές που μπορούν να μας απασχολήσουν στη φετινή διοργάνωση.

Το απολαυστικό μέρος του Παγκοσμίου Κυπέλλου ξεκίνησε και ήδη έχει προσφέρει μεγάλες συγκινήσεις, θέαμα και μπόλικες ανατροπές.

Απόψε, το μενού περιλαμβάνει 3 ακόμα σπουδαίες αναμετρήσεις με ξεκάθαρα φαβορί, αλλά και αμφίρροπες μονομαχίες και η Ανάλυση της Ημέρας συνεχίζεται παρέα με το Πάμε Στοίχημα

Αγγλία - Λ. Δ. Κονγκό: Εμπιστοσύνη στον Χάρι Κέιν

Η Αγγλία έκανε το χρέος της στον όμιλο τερματίζοντας στην 1η θέση και αήττητη, έστω κι αν δεν πέτυχε το απόλυτο και έριξε εμφανώς τους ρυθμούς της μετά την πρεμιέρα. Τα νοκ-άουτ, όμως, είναι άλλη υπόθεση και τα Τρία Λιοντάρια θα πρέπει να «βρυχηθούν» ξανά κόντρα στην αξιόμαχη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, που αν κάτι έκανε καλά στον όμιλο ήταν να κρατήσει χαμηλά στο σκορ τους μεγάλους αντιπάλους της (1-1 με Πορτογαλία, 0-1 με Κολομβία).

Το ματς προμηνύεται κλειστό, οι Άγγλοι ωστόσο εύκολα ή δύσκολα θα βρουν το γκολ μέχρι το φινάλε και για αυτόν τον ρόλο, εμπιστευόμαστε τον καταλληλότερο: Χάρι Κέιν για anytime σκόρερ στο ματς.

Βέλγιο - Σενεγάλη: Η… έκπληξη περιμένει στη γωνία

Αν το ματς διεξαγόταν το 2018, το φαβορί θα ήταν ξεκάθαρο και αδιαμφισβήτητο. Πλέον, το Βέλγιο έχει το όνομα και το ειδικό βάρος, αλλά όχι τη δεδομένη ανωτερότητα απέναντι στην στοιβαρή και υποσχόμενη Σενεγάλη.

Μπορεί οι Βέλγοι να πέρασαν 1οι το γκρουπ εν αντιθέσει με τους 3ους Σενεγαλέζους, όμως, η εικόνα των δύο ομάδων δεν αντιστοιχούσε πλήρως στη θέση που κατέλαβαν. Πρόκειται για ένα από τα πιο ανοιχτά και σκληρά ζευγάρια των «32», το οποίο θεωρούμε πως θα μείνει στο Under, με τη Σενεγάλη να κάνει τη… σχετική έκπληξη και να παίρνει την πρόκριση.

ΗΠΑ - Βοσνία: Σκοράρουν και οι δύο, προχωρούν οι οικοδεσπότες

Το πρώτο τεστ για τη μία εκ των διοργανωτών του φετινού Μουντιάλ, ήταν πέρα για πέρα θετικό. Η Team USA προκρίθηκε από έναν αμφίρροπο όμιλο ως 1η, με περίσσιο ενθουσιασμό, ταχύτητα και εξαιρετικά επιθετικά στοιχεία στο παιχνίδι της. Χάρη σε αυτή τη μίνι πορεία, ξεκλείδωσε κι ένα σχετικά βατό μονοπάτι τουλάχιστον μέχρι τα προημιτελικά, με πρώτο εμπόδιο την πρωτάρα σε νοκ-άουτ, Βοσνία.

Η παρέα του Έντιν Τζέκο πήρε από ένα διαφορετικό αποτέλεσμα στα ματς των ομίλων, σκοράροντας και δεχόμενη γκολ σε όλα, γεγονός που μας δείχνει τον δρόμο για την επιλογή που θα ακολουθήσουμε: τη νίκη των ΗΠΑ, χάρη στην ώθηση της έδρας και την επιθετική ορμή της, συνδυαστικά με το goal/goal στον αγώνα.