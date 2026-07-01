Η Γαλλία προκρίθηκε στους «16» του Μουντιάλ και ο Ντιντιέ Ντεσάν έγραψε ιστορία όντας ο τεχνικός με τις περισσότερες νίκες.

Στους «16» του φετινού Μουντιάλ πέρασε... αέρα η Γαλλία, επικρατώντας με 3-0 της Σουηδίας τα ξημερώματα της Τετάρτης (1/7), σε ένα παιχνίδι όπου έμελλε να έχει ορισμένα σπουδαία ρεκόρ.

Οι «Τρικολόρ» που πείθουν όσο καμία άλλη χώρα στο φετινό τουρνουά θα αντιμετωπίσουν την Παραγουάη (5/7, 00:00) για μια θέση στα προημιτελικά και ο Ντιντιέ Ντεσάν θέλει να επεκτείνει ακόμη περισσότερο το μύθο του.

Στα 57 του χρόνια και όντας ο ένας εκ των τριών στην ιστορία που έχουν κατακτήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο τόσο ως παίκτης όσο και ως προπονητής, ο Ντεσάν κατόρθωσε κόντρα στους Σουηδούς να γράψει μια ακόμη πρωτιά, αφού έγινε ο κόουτς με τις περισσότερες νίκες ever στον θεσμό.

Έχοντας αναλάβει τις τύχες της πατρίδας του από το 2012 και φτάνοντας στην κορυφή του κόσμου το 2018 στα γήπεδα της Ρωσίας, ο Ντεσάν μετράει πλέον 18 νίκες (!) στα τουρνουά, ενώ παράλληλα έχει ηττηθεί μόλις 3 φορές και έχει και 2 ισοπαλίες.