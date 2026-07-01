Συγκινητικές στιγμές πριν τη σέντρα του Μεξικό - Εκουαδόρ, με όλο το γήπεδο να φωνάζει σύνθημα για τη Βενεζουέλα.

Μια αρκετά συγκινητική στιγμή έλαβε χώρα στο στάδιο Αζτέκα τα ξημερώματα της Τετάρτης (1/7), πριν τη σέντρα του αγώνα Μεξικό - Εκουαδόρ (2-0) για τη φάση των «32» του Μουντιάλ.

Ενώ οι δυο ομάδες είχαν παραταχθεί στον αγωνιστικό χώρο για την ανάκρουση των εθνικών ύμνων, ο σπίκερ του γηπέδου ξεκίνησε ένα σύνθημα προς τιμήν της Βενεζουέλας, που έχει πληγεί από φονικούς σεισμούς, δυστυχώς με αρκετούς νεκρούς.

Με την προτροπή του λοιπόν, όλο το γήπεδο, ακόμη και ο πρόεδρος της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, άρχισε να τραγουδάει «Δεν είστε μόνοι», θέλοντας έτσι να στηρίξει το λαό της Βενεζουέλας.