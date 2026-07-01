Ο Κιλιάν Μπαπέ δεν μας έχει συνηθίσει να αφιερώνει σε ανθρώπους του πάγκου κάποιο γκολ αλλά ο Ντιντιέ Ντεσάν είναι κάτι διαφορετικό για εκείνον.

Ο Κιλιάν Μπαπέ βρίσκεται σε μία ζωντανή... κούρσα με τον Λιόνελ Μέσι για την κορυφή των σκόρερ σε τελικά Μουντιάλ όλων των εποχών και τα δύο γκολ κόντρα στη Σουηδία για τη νίκη της Γαλλίας (3-0) τον έφεραν στο -1 από τον Αργεντινό σταρ.

Ωστόσο ιδιαίτερο ήταν το τέρμα με το οποίο άνοιξε το σκορ στο παιχνίδι ο επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης. Συγκεκριμένα στο 45ο λεπτό, έπειτα από εξαιρετική ενέργεια και εκτέλεση, ο Γάλλος επιθετικός έκανε το 1-0 και έκανε το πρώτο βήμα για την πρόκριση της χώρας του.

Τι το ξεχωριστό είχε; Η κίνηση αμέσως μετά το γκολ που πέτυχε. Ο ποδοσφαιριστής της Ρεάλ δεν συνηθίζει να αφιερώνει τα γκολ του σε ανθρώπους των πάγκων αλλά στην περίπτωση του Ντιντιέ Ντεσάν, τα πράγματα είναι διαφορετικά.

Ο ίδιος έτρεξε αμέσως προς το μέρος, του αφιέρωσε το τέρμα και τον αγκάλιασε πανηγυρίζοντας μαζί του το γκολ που έστειλε τη Γαλλία στο ημίχρονο στο 1-0.