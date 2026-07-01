Μουντιάλ 2026: «Πλημμύρισαν» οι δρόμοι του Μεξικού μετά την πρόκριση της χώρας στους «16» (vid)

Μουντιάλ 2026: «Πλημμύρισαν» οι δρόμοι του Μεξικού μετά την πρόκριση της χώρας στους «16» (vid)

Μουντιάλ 2026: «Πλημμύρισαν» οι δρόμοι του Μεξικού μετά την πρόκριση της χώρας στους «16» (vid)
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Πλημμύρισαν οι δρόμοι σε Μεξικό και ΗΠΑ από φιλάθλους της «Ελ Τρί», μετά την πρόκριση της χώρας στους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Οι οπαδοί του Μεξικού συγκεντρώθηκαν στους δρόμους της Νότιας Καλιφόρνια τα ξημερώματα της Τετάρτης (01/07) για να γιορτάσουν τη νίκη της ομάδας τους στο Παγκόσμιο Κύπελλο εναντίον του Εκουαδόρ.

Πιο συγκεκριμένα, η ομάδα προκρίθηκε στη φάση των «16» της διοργάνωσης μετά τη νίκη της με 2-0 επί του Ισημερινού, βάζοντας τέλος στην 40χρονη «ξηρασία» της χωρίς νίκη στη φάση των νοκ άουτ.

Για να το γιορτάσουν, οι οπαδοί της «Ελ Τρι» πλημμύρισαν τους δρόμους του Ανατολικού Λος Άντζελες, της Πακόιμα, του Χάντινγκτον Παρκ, της Σάντα Άνα και άλλων κοινοτήτων στις οποίες υπάρχει έντονο το μεξικανικό στοιχείο.

Δείτε Επίσης

Μεξικό - Ισημερινός 2-0: Τα highlights της πρόκρισης των γηπεδούχων (vid)
image

Οι οπαδοί κυμάτιζαν περήφανα μεξικανικές σημαίες, χόρευαν και εκτέλεσαν την οπαδική τους παράδοση, πετώντας κόσμο στον αέρα και πιάνοντας τον ενώ φώναζαν.

Ο ίδιος, αν όχι και μεγαλύτερος «σάλος», παρατηρήθηκε και στο Μεξικό, όπου χιλιάδες κάτοικοι «ξεχύθηκαν» στους δρόμους του Μέξικο Σίτι και της Γκουαδαλαχάρας, κάνοντας τη νύχτα... μέρα, γιορτάζοντας το σπουδαίο αυτό κατόρθωμα της χώρας τους.

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    MUNDIAL Τελευταία Νέα