Μουντιάλ 2026: «Πλημμύρισαν» οι δρόμοι του Μεξικού μετά την πρόκριση της χώρας στους «16» (vid)
Οι οπαδοί του Μεξικού συγκεντρώθηκαν στους δρόμους της Νότιας Καλιφόρνια τα ξημερώματα της Τετάρτης (01/07) για να γιορτάσουν τη νίκη της ομάδας τους στο Παγκόσμιο Κύπελλο εναντίον του Εκουαδόρ.
Πιο συγκεκριμένα, η ομάδα προκρίθηκε στη φάση των «16» της διοργάνωσης μετά τη νίκη της με 2-0 επί του Ισημερινού, βάζοντας τέλος στην 40χρονη «ξηρασία» της χωρίς νίκη στη φάση των νοκ άουτ.
Για να το γιορτάσουν, οι οπαδοί της «Ελ Τρι» πλημμύρισαν τους δρόμους του Ανατολικού Λος Άντζελες, της Πακόιμα, του Χάντινγκτον Παρκ, της Σάντα Άνα και άλλων κοινοτήτων στις οποίες υπάρχει έντονο το μεξικανικό στοιχείο.
🇲🇽 2 - 0 🇪🇨
NOW — Thousands of Mexican fans are celebrating wildly at the Angel de la Independencia with fireworks as Mexico to the next round of the 2026 FIFA World Cup. pic.twitter.com/VoHYblRWFm— Conflict Radar (@Conflict_Radar1) July 1, 2026
Οι οπαδοί κυμάτιζαν περήφανα μεξικανικές σημαίες, χόρευαν και εκτέλεσαν την οπαδική τους παράδοση, πετώντας κόσμο στον αέρα και πιάνοντας τον ενώ φώναζαν.
Scenes in Mexico City! 🇲🇽
Fans celebrate an historic night as Mexico win their second-ever @FIFAWorldCup knockout match exactly 40 years after their first 🙌 pic.twitter.com/RxnNahfLZt— FIFA (@FIFAcom) July 1, 2026
Ο ίδιος, αν όχι και μεγαλύτερος «σάλος», παρατηρήθηκε και στο Μεξικό, όπου χιλιάδες κάτοικοι «ξεχύθηκαν» στους δρόμους του Μέξικο Σίτι και της Γκουαδαλαχάρας, κάνοντας τη νύχτα... μέρα, γιορτάζοντας το σπουδαίο αυτό κατόρθωμα της χώρας τους.
Mexico fans took to the city to celebrate their qualification to the World Cup round of 16 🇲🇽— J. 🇵🇸 (@Messilizer0) July 1, 2026
“just a 7-game tournament” he said pic.twitter.com/4aAuVtCmXe
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.