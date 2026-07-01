Πλημμύρισαν οι δρόμοι σε Μεξικό και ΗΠΑ από φιλάθλους της «Ελ Τρί», μετά την πρόκριση της χώρας στους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Οι οπαδοί του Μεξικού συγκεντρώθηκαν στους δρόμους της Νότιας Καλιφόρνια τα ξημερώματα της Τετάρτης (01/07) για να γιορτάσουν τη νίκη της ομάδας τους στο Παγκόσμιο Κύπελλο εναντίον του Εκουαδόρ.

Πιο συγκεκριμένα, η ομάδα προκρίθηκε στη φάση των «16» της διοργάνωσης μετά τη νίκη της με 2-0 επί του Ισημερινού, βάζοντας τέλος στην 40χρονη «ξηρασία» της χωρίς νίκη στη φάση των νοκ άουτ.

Για να το γιορτάσουν, οι οπαδοί της «Ελ Τρι» πλημμύρισαν τους δρόμους του Ανατολικού Λος Άντζελες, της Πακόιμα, του Χάντινγκτον Παρκ, της Σάντα Άνα και άλλων κοινοτήτων στις οποίες υπάρχει έντονο το μεξικανικό στοιχείο.

🇲🇽 2 - 0 🇪🇨

NOW — Thousands of Mexican fans are celebrating wildly at the Angel de la Independencia with fireworks as Mexico to the next round of the 2026 FIFA World Cup. pic.twitter.com/VoHYblRWFm July 1, 2026

Οι οπαδοί κυμάτιζαν περήφανα μεξικανικές σημαίες, χόρευαν και εκτέλεσαν την οπαδική τους παράδοση, πετώντας κόσμο στον αέρα και πιάνοντας τον ενώ φώναζαν.

Scenes in Mexico City! 🇲🇽



Fans celebrate an historic night as Mexico win their second-ever @FIFAWorldCup knockout match exactly 40 years after their first 🙌 pic.twitter.com/RxnNahfLZt July 1, 2026

Ο ίδιος, αν όχι και μεγαλύτερος «σάλος», παρατηρήθηκε και στο Μεξικό, όπου χιλιάδες κάτοικοι «ξεχύθηκαν» στους δρόμους του Μέξικο Σίτι και της Γκουαδαλαχάρας, κάνοντας τη νύχτα... μέρα, γιορτάζοντας το σπουδαίο αυτό κατόρθωμα της χώρας τους.