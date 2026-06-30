Τη Βραζιλία θα βρει απέναντί της η Νορβηγία μετά τη σπουδαία πρόκριση στους «16» του Μουντιάλ.

Η Νορβηγία εξασφάλισε την πρόκρισή της στη φάση των «16» του Μουντιάλ , επικρατώντας με 2-1 της Ακτής Ελεφαντοστού στο Ντάλας. Οι Βίκινγκς πήραν το εισιτήριο για την επόμενη φάση, όπου θα βρουν απέναντί τους τη Βραζιλία. Θυμίζουμε πως η «Σελεσάο» προκρίθηκε με δραματικό τρόπο, καθώς ένα γκολ στις καθυστερήσεις της χάρισε τη νίκη με 2-1 απέναντι στην Ιαπωνία. Το ματς Νορβηγία – Βραζιλία είναι προγραμματισμένο για το Σάββατο 5 Ιουλίου στις 23:00, με τον νικητή να συνεχίζει στα προημιτελικά. Αν οι Βίκινγκς συνεχίσουν το... κουπί, στον δρόμο για τα ημιτελικά θα αντιμετωπίσουν μία εκ των Μεξικού, Εκουαδόρ, Αγγλίας ή Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό.

Αναλυτικά τα ζευγάρια της φάσης των «32»

Νότια Αφρική – Καναδάς 0-1

Βραζιλία – Ιαπωνία 2-1

Γερμανία – Παραγουάη 1-1 (3-4 πεν.)

Ολλανδία – Μαρόκο 1-1 (2-3 πεν.)

Ακτή Ελεφαντοστού – Νορβηγία 1-2

Γαλλία – Σουηδία | 1 Ιουλίου, 00:00

Μεξικό – Εκουαδόρ | 1 Ιουλίου, 04:00

Αγγλία – Κονγκό | 1 Ιουλίου, 19:00

Βέλγιο – Σενεγάλη | 1 Ιουλίου, 23:00

ΗΠΑ – Βοσνία | 2 Ιουλίου, 03:00

Ισπανία – Αυστρία | 2 Ιουλίου, 22:00

Πορτογαλία – Κροατία | 3 Ιουλίου, 02:00

Ελβετία – Αλγερία | 3 Ιουλίου, 06:00

Αυστραλία – Αίγυπτος | 3 Ιουλίου, 21:00

Αργεντινή – Πράσινο Ακρωτήρι | 4 Ιουλίου, 01:00

Κολομβία – Γκάνα | 4 Ιουλίου, 04:30