Μουντιάλ 2026: Ο αντίπαλος της Νορβηγίας και οι διασταυρώσεις
Η Νορβηγία εξασφάλισε την πρόκρισή της στη φάση των «16» του Μουντιάλ , επικρατώντας με 2-1 της Ακτής Ελεφαντοστού στο Ντάλας. Οι Βίκινγκς πήραν το εισιτήριο για την επόμενη φάση, όπου θα βρουν απέναντί τους τη Βραζιλία. Θυμίζουμε πως η «Σελεσάο» προκρίθηκε με δραματικό τρόπο, καθώς ένα γκολ στις καθυστερήσεις της χάρισε τη νίκη με 2-1 απέναντι στην Ιαπωνία. Το ματς Νορβηγία – Βραζιλία είναι προγραμματισμένο για το Σάββατο 5 Ιουλίου στις 23:00, με τον νικητή να συνεχίζει στα προημιτελικά. Αν οι Βίκινγκς συνεχίσουν το... κουπί, στον δρόμο για τα ημιτελικά θα αντιμετωπίσουν μία εκ των Μεξικού, Εκουαδόρ, Αγγλίας ή Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό.
Αναλυτικά τα ζευγάρια της φάσης των «32»
Νότια Αφρική – Καναδάς 0-1
Βραζιλία – Ιαπωνία 2-1
Γερμανία – Παραγουάη 1-1 (3-4 πεν.)
Ολλανδία – Μαρόκο 1-1 (2-3 πεν.)
Ακτή Ελεφαντοστού – Νορβηγία 1-2
Γαλλία – Σουηδία | 1 Ιουλίου, 00:00
Μεξικό – Εκουαδόρ | 1 Ιουλίου, 04:00
Αγγλία – Κονγκό | 1 Ιουλίου, 19:00
Βέλγιο – Σενεγάλη | 1 Ιουλίου, 23:00
ΗΠΑ – Βοσνία | 2 Ιουλίου, 03:00
Ισπανία – Αυστρία | 2 Ιουλίου, 22:00
Πορτογαλία – Κροατία | 3 Ιουλίου, 02:00
Ελβετία – Αλγερία | 3 Ιουλίου, 06:00
Αυστραλία – Αίγυπτος | 3 Ιουλίου, 21:00
Αργεντινή – Πράσινο Ακρωτήρι | 4 Ιουλίου, 01:00
Κολομβία – Γκάνα | 4 Ιουλίου, 04:30
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