Ο τεράστιος σταρ των Σκανδιναβών μίλησε τη στιγμή που έπρεπε στο ματς της Νορβηγίας με την Ακτή Ελεφαντοστού.

Έχεις Χάαλαντ; Είσαι μία χαρά. Ο Νορβηγός σταρ έκανε στο 86' το σκορ 1-2 για την πατρίδα του στο ματς με την Ακτή Ελεφαντοστού. Ο Μπεργκ γύρισε τη μπάλα στον παιχταρά της Μάντσεστερ Σίτι και εκείνος προ κενής εστίας έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του.