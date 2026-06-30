Μουντιάλ 2026: Ο Χάαλαντ, ο απόλυτος σταρ των Νορβηγών έκανε το 1-2
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Ο τεράστιος σταρ των Σκανδιναβών μίλησε τη στιγμή που έπρεπε στο ματς της Νορβηγίας με την Ακτή Ελεφαντοστού.
Έχεις Χάαλαντ; Είσαι μία χαρά. Ο Νορβηγός σταρ έκανε στο 86' το σκορ 1-2 για την πατρίδα του στο ματς με την Ακτή Ελεφαντοστού. Ο Μπεργκ γύρισε τη μπάλα στον παιχταρά της Μάντσεστερ Σίτι και εκείνος προ κενής εστίας έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του.
@Photo credits: ΕΡΤ
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