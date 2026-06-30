Ο Έρλινγκ Χάαλαντ έχει προσθέσει το Μπράουτ στη φανέλα του και υπάρχει συγκεκριμένος λόγος γι' αυτό.

Πολλοί ίσως θα γνωρίζουν ότι το πλήρες όνομά του είναι Έρλινγκ Μπράουτ Χάαλαντ, εντούτοις, αυτό που δεν είναι ευρέως γνωστό, είναι γιατί ο Νορβηγός παικταράς αποφάσισε να βάλει δύο λέξεις, αντί μίας, στη φανέλα του στην εθνική ομάδα κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Στην πλάτη του σταρ της Μάντσεστερ Σίτι, διαβάζει κανείς Μπράουτ Χάαλαντ, με διεθνή ΜΜΕ να αναφέρουν πως ο 26χρονος φορ τιμά έτσι τη μητέρα του. Η Γκρι Μαρίτα Μπράουτ είναι πρώην αθλήτρια του επτάθλου, με τον γιο της να προβαίνει σε αυτήν την κίνηση προκειμένου να φανεί το επίθετό της σε μία διοργάνωση παγκόσμιας εμβέλειας.