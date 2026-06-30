Η αποτυχία της Γερμανίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο συνεχίζει να προκαλεί έντονους τριγμούς, με νέα δημοσιεύματα να κάνουν λόγο για εσωτερικές εντάσεις κατά τη διαδικασία των πέναλτι απέναντι στην Παραγουάη.

Απίθανα πράγματα στην Γερμανία και ο Τύπος συνεχίζει με αποκαλύψεις να αποτυπώνει την κάκιστη κατάσταση στην οποία βρίσκεται το σύνολο του Νάγκελσμαν. Σύμφωνα με τις Bild και Kicker, ορισμένοι ποδοσφαιριστές της «Μάνσαφτ» φέρονται να αρνήθηκαν να αναλάβουν την εκτέλεση του έκτου πέναλτι. Όπως αναφέρουν τα δύο γερμανικά μέσα, ο Κίμιχ απευθύνθηκε δύο φορές στον Γκορέτσκα, προτείνοντάς του να εκτελέσει, όμως εκείνος δεν αποδέχθηκε την ευθύνη. Τελικά, το πέναλτι ανέλαβε ο Τα, ο οποίος αστόχησε, επιτρέποντας στον Καναλε να ευστοχήσει και να χαρίσει στην Παραγουάη την πρόκριση στη φάση των «16».

Ο αποκλεισμός αποτελεί ακόμη ένα ισχυρό πλήγμα για τη Γερμανία, η οποία μετά τις αποτυχημένες παρουσίες στα Μουντιάλ του 2018 και του 2022, αποχαιρέτησε και τη φετινή διοργάνωση πολύ νωρίς. Παράλληλα, ήταν η πρώτη φορά στην ιστορία της που η ομάδα ηττήθηκε σε διαδικασία πέναλτι σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου.

«Δεν είμαστε πλέον ομάδα πρώτου επιπέδου»

Ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν δεν έκρυψε την απογοήτευσή του μετά το τέλος της αναμέτρησης, παραδεχόμενος ότι η εικόνα της ομάδας δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ενός φαβορί. «Αν αποκλείεσαι από την Παραγουάη, τότε δεν είσαι ομάδα πρώτου επιπέδου. Δεν κάναμε όσα έπρεπε για να κερδίσουμε. Είναι μια πολύ απογοητευτική στιγμή για τη Γερμανία», δήλωσε ο ομοσπονδιακός τεχνικός.

Έσπασε μια παράδοση δεκαετιών

Η ήττα από την άσπρη βούλα έβαλε τέλος σε ένα εντυπωσιακό σερί της Γερμανίας στα Μουντιάλ. Από το χαμένο πέναλτι του Στίλικε απέναντι στη Γαλλία το 1982, οι Γερμανοί είχαν ευστοχήσει σε 15 διαδοχικές εκτελέσεις σε ρώσικη ρουλέτα. Απέναντι στην Παραγουάη, όμως, οι Χάβερτς, Βόλτεμαντε και Τα δεν κατάφεραν να σκοράρουν, με αποτέλεσμα να γραφτεί ένα ακόμη αρνητικό κεφάλαιο στην ιστορία της τετράκις παγκόσμιας πρωταθλήτριας.

Η στατιστική αποτύπωσε την αγωνιστική υπεροχή της Γερμανίας, αλλά όχι και την αποτελεσματικότητά της. Η ομάδα είχε 61% κατοχή μπάλας, 21 τελικές προσπάθειες, έξι εξ αυτών στην εστία, 755 πάσες, 51 σέντρες και 16 κόρνερ. Ωστόσο, όλα αυτά δεν αποδείχθηκαν αρκετά για να αποτρέψουν έναν ακόμη οδυνηρό αποκλεισμό, που αναμένεται να πυροδοτήσει σημαντικές εξελίξεις στο γερμανικό ποδόσφαιρο.