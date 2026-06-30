Το Μουντιάλ... τρελαίνει κόσμο, κάτι που φάνηκε από τους έξαλλους πανηγυρισμούς από καλόγριες μετά την πρόκριση της Βραζιλίας.

Το Μουντιάλ αποτελούσε και αποτελεί ανέκαθεν τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση, που ξεπερνάει τα... σύνορα των φίλων του αθλήματος και επεκτείνεται σε κάθε φύλο, ηλικία και... ειδικότητα.

Αυτό αποδείχθηκε περίτρανα για ακόμη μια φορά, με αφορμή την πρόκριση της Βραζιλίας επί της Ιαπωνίας (2-1) το βράδυ της Δευτέρας (29/6), χάρη στο γκολ του Γκάμπριελ Μαρτινέλι στις καθυστερήσεις του αγώνα για τους «32» του θεσμού.

Σε μια χώρα με έντονο το στοιχείο της πίστης, μια ομάδα από μοναχές (ή καλόγριες αν θέλετε), αποφάσισε να παρακολουθήσει την αναμέτρηση μέσα στο Μοναστήρι Santa Maria dos Anjos. Στο γκολ-λύτρωση του παίκτη της Άρσεναλ, δεν κρατήθηκαν και πανηγύρισαν έξαλλα, με το σχετικό βίντεο να γίνεται viral στα social media.